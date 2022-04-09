Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розійшлися / instagram.com/tonya_matvienko

Українські співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розірвали стосунки. Про це повідомив блогер Микола Зирянов під час інтерв'ю з Jerry Heil.

Вони обговорювали особисте життя Дантеса, який нещодавно розлучився з Надією Дорофєєвою. У цьому контексті Яна Шемаєва розповіла, що плітки про особисте життя зіркових колег впізнає найостаннішою.

"Насправді я остання людина, яка дізнається про всі ці новини. Як я це все проспала?" - зізналася Jerry Heil.

У відповідь на це риторичне питання Микола Зирянов сказав: "А ти знала, що ще Тоня Матвієнко З Мірзояном розійшлися? Так-так".

Зіркова пара цю новину поки не коментує, проте в кінці минулого року в ЗМІ вже з'являлися чутки про їх розставання.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розійшлися / instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на музичному шоу Голос країни в 2011 році, після якого разом вирушили в музичний тур. Через якийсь час пара стала жити в цивільному шлюбі. У 2016 році Тоня Матвієнко народила Мірзояну дочку Ніну, а в 2017 році подружжя узаконило свої стосунки.

читайте такожПерший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі

Раніше подробиці розставання Наді Дорофєєва і Володимира Дантеса розкрив блогер та їх спільний друг Олексій Дурнєв.

Інші новини: