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Тоня Матвієнко розійшлася з Арсеном Мірзояном

9 квітня 2022, 21:24

Чутки про проблеми у відносинах зоряної пари почали з'являтися ще в грудні 2021 року.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розійшлися / instagram.com/tonya_matvienko

Українські співаки Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко розірвали стосунки. Про це повідомив блогер Микола Зирянов під час інтерв'ю з Jerry Heil.

Вони обговорювали особисте життя Дантеса, який нещодавно розлучився з Надією Дорофєєвою. У цьому контексті Яна Шемаєва розповіла, що плітки про особисте життя зіркових колег впізнає найостаннішою.

"Насправді я остання людина, яка дізнається про всі ці новини. Як я це все проспала?" - зізналася Jerry Heil.

У відповідь на це риторичне питання Микола Зирянов сказав: "А ти знала, що ще Тоня Матвієнко З Мірзояном розійшлися? Так-так".

Зіркова пара цю новину поки не коментує, проте в кінці минулого року в ЗМІ вже з'являлися чутки про їх розставання.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян розійшлися / instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко познайомилися на музичному шоу Голос країни в 2011 році, після якого разом вирушили в музичний тур. Через якийсь час пара стала жити в цивільному шлюбі. У 2016 році Тоня Матвієнко народила Мірзояну дочку Ніну, а в 2017 році подружжя узаконило свої стосунки.

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Раніше подробиці розставання Наді Дорофєєва і Володимира Дантеса розкрив блогер та їх спільний друг Олексій Дурнєв.

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шоу-бізнес Тоня Матвієнко Арсен Мірзоян новини шоу бізнесу
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