"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкою

Російська співачка Лариса Доліна славиться своїм злісним характером.

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Ларису Доліну висміяли за її витівку / колаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Лариса Доліна, яка народилася в Баку, але прожила все дитинство в Одесі, показалася на публічному заході в терористичній Росії.

Під час фотосесії, Доліна надиктовувала комусь гнівні повідомлення зі злим обличчям. Коментатори з РФ стали жартувати з приводу зовнішності Доліної, а також коментувати її склочний характер і злісну натуру.

Злісна Лариса Доліна повеселила підписників своєю люттю / Скріншот Instagram/popcake.tv

Злісна Лариса Доліна повеселила підписників своєю люттю / Скріншот Instagram/popcake.tv

Злісна Лариса Доліна повеселила підписників своєю люттю / Скріншот Instagram/popcake.tv

Хто така Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Лариса Доліна новини сьогодні

Додамо, нещодавно путіністка Доліна вирішила омолодити себе, після чого фанати перестали її впізнавати.

А також Ларису Доліну підловили без макіяжу, шанувальники буквально жахнулися від її природного вигляду.

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