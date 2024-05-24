"Тільки у фільмах жаху зніматися": злюча Доліна зганьбилася своєю публічною витівкою

Лариса Доліна, яка народилася в Баку, але прожила все дитинство в Одесі, показалася на публічному заході в терористичній Росії.
Під час фотосесії, Доліна надиктовувала комусь гнівні повідомлення зі злим обличчям. Коментатори з РФ стали жартувати з приводу зовнішності Доліної, а також коментувати її склочний характер і злісну натуру.
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Хто така Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Лариса Доліна новини сьогодні
Додамо, нещодавно путіністка Доліна вирішила омолодити себе, після чого фанати перестали її впізнавати.
А також Ларису Доліну підловили без макіяжу, шанувальники буквально жахнулися від її природного вигляду.
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