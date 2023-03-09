Тканини рук і ніг продовжують відмирати: російський фігурист не може побороти хворобу

Лікарі продовжують рятувати життя російського фігуриста-путініста.

Роман Костомаров / Соцмережі

Російський фігурист Роман Костомаров, який підтримує загарбницьку війну Росії проти України, все ще перебуває у важкому стані.

Також, російський телеграм-канал Mash повідомив, що у фігуриста прогресує сепсис, тканини рук і ніг продовжують відмирати, а повноцінно в свідомість Костомаров так і не прийшов.

Джерела також заявили, що незважаючи на новини про те, що фігурист прийшов до тями, Костомаров лише може реагувати на прості команди: відкрити рот і моргнути, проте навіть ці дії даються йому важко. Джерело зазначає, що повний контакт з фігуристом лікарі встановити не можуть.

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Повідомляється також, що лікарі не виключають ймовірності виконання ще одного втручання по ампутації. Вони вважають, що необхідно видалити тканини, щоб зупинити зараження.

Нагадаємо, раніше російському фігуристу, який підтримав військове вторгнення Росії в Україну Роману Костомарову, стало гірше. У фігуриста Костомарова уражена чверть головного мозку: крововилив і гематома в лобовій частці, — стан фігуриста критичне.

"За нашими даними, ураження легенів — більше не головна проблема спортсмена. Лікарі вважають, що інфекція від отиту могла перейти з вух на мозок і дати ускладнення", - пише ЗМІ.

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