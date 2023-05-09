Тіна Кароль вважає свій виступ на Євробаченні ганьбою: "Мій комплекс меншовартості"

На диво самокритично Тіна Кароль відгукується про власну творчість на зорі кар'єри.

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Тіна Кароль зізналася, що не любить власний виступ на Євробаченні в 2006 році / instagram.com/tina_karol, скріншот YouTube

Українська співачка Тіна Кароль виступить на ліверпульській сцені Євробачення 2023 13 травня - у грандфіналі. Співати вона буде свій старий хіт - пісню Show Me Your Love, яка в 2006 році на цьому ж змаганні принесла їй досить непоганий результат у вигляді сьомого місця.

Співачка з великим ентузіазмом сприйняла можливість знову з'явитися перед глядачем на світовій сцені, проте про своє минуле на Євробаченні вона трохи шкодує. У цьому Кароль зізналася в ефірі програми "Міністерство прем'єр" на М1.

Свій виступ у 2006 році, коли вона танцювала запальні ритми в білій мінісукні і чоботях-козаках з вишивкою, Тіна вважає своєю ганьбою. Через цей номер вона комплексує так сильно, що навіть просила організаторів Євробачення дати їй можливість виконати в цьому році іншу пісню, але отримала відмову.

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"Це був 2006 рік, коли я стояла на цій сцені. Початок кар'єри, це людина така, я про себе зі сторони буду казати. Я не те щоб не люблю цей виступ, а соромлюся, бо там такий гротеск... Це мій комплекс меншовартості. Коли я отримала запрошення, я подумала: "Боже, це треба співати цю пісню". Я відразу спитала: "А можна іншу пісню заспіваю?" - розповіла співачка.

До слова, незважаючи на те, що в свою сукню з Євробачення-2006 вона все ще легкістю влазить, Кароль вирішила повністю змінити номер і аранжування пісні Show Me Your Love.

Дивіться відео, як Тіна Кароль виступила на Євробаченні в 2006 році:

Раніше українська співачка Тіна Кароль потрапила в скандал з новим кліпом - відеоролик був створений за сприяння осіб, які мали російське громадянство. Сама артистка негайно відреагувала на слизьку ситуацію.

Також ЗМІ країни-окупанта поширили про Тіну Кароль безглузді чутки, мовляв вона була коханкою президента України Володимира Зеленського, і стала причиною того, що Ані Лорак пішла з української сцени.

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