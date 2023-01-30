Співачка дещо видозмінила слова приспіву "двох кольорів", і замість легендарних рядків приспіву заспівала:"Блакитне - то любов, а жовте - то життя".

Тіна Кароль відреагувала на смерть легендарного поета Павличка і емоційно заспівала "Два кольори" / Колаж фото УНІАН

Відома українська попспівачка Тіна Кароль дуже емоціонально відреагувала на смерть легендарного українського поета і автора тексту шедевра української естради "Два кольори" Дмитра Павличка. Виконавиця опублікувала відповідний пост в Instagram-stories.

"Це було честю співати цю пісню з вашого дозволу. Вічна пам'ять. Ця пісня об'єднує українців від першого акорду, і це наш гімн", — зазначила Кароль.

Також Кароль в Instagram-stories опублікувала відео, де співає легендарну композицію "Два кольори". Правда, співачка дещо видозмінила слова приспіву. І замість легендарних рядків:" Червоне - то любов, а чорне - то журба " заспівала: "Блакитне - то любов, а жовте - то життя".

Нагадаємо, що 15 січня у віці 84 років помер грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень Вахтанг Кікабідзе. Кікабідзе створив у своєму кінематографі чимало незабутніх осіб, які стали улюбленими героями глядачів. Серед них фільми "Не горюй!", "Міміно", "Мелодія Верійського району" та інші.

Також повідомлялося, що у віці 55 років помер український композитор, мультиінструменталіст, режисер, поет і фахівець з акустичних та візуальних технологій Сергій Круценко. Композитор з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну залишався в Києві, і під бомбами переносив безцінні музичні записи в сховище, щоб зберегти для спадкоємців самої співучої нації цей культурний скарб.

Інші новини: