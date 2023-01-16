Померла легендарна акторка Джина Лоллобриджида

Гарячій італійці, яка була успішна і в Європі, і в Голлівуді, було 95 років.

Померла Джина Лоллобриджида / imdb.com, pixabay.com

Найкрасивіша Есмеральда, італійська акторка, фотограф і секс-символ Джина Лоллобриджида померла в Римі 16 січня у віці 95 років.

Про це повідомляє видання ANSA. Причина смерті легендарної артистки не уточнюється, проте ЗМІ припускають, що смерть настала з природних причин в силу її похилого віку.

У вересні 2021 року Лоллобриджида впала у себе вдома і зламала шийку стегна. Акторка була госпіталізована і перенесла операцію. У тому ж році судом на прохання єдиного сина Джини їй був призначений опікун, який допомагав їй розпоряджатися її активами через її часткову недієздатність.

Джина Лоллобриджида - одна з небагатьох європейських акторок, яка в 50-ті роки зуміла побудувати успішну кар'єру не тільки у себе на батьківщині, але і стати помітною фігурою за часів Золотого століття в Голлівуді (має іменну зірку на Алеї Слави). Її не раз визнавали однією з найкрасивіших акторок в світі, проте всенародну популярність вона отримала не тільки за привабливість - Лоллобриджида була акторкою-самоучкою, проте її драматичний талант високо цінувався іменитими режисерами.

Крім того Джина була талановитим фотографом і скульптором, мала добре поставлений оперний голос.

Найвідомішими кінороботами Джини Лоллобриджиди вважаються Фанфан-Тюльпан (1952), Хліб, любов і фантазія (1953), Собор Паризької Богоматері (1956), Соломон і цариця Савська (1959).

Раніше стало відомо, що індійська акторка, найбільш відома ролями в серіалах "Імператор Ашока", "Любов по Інтернету" і "Алі-Баба: Легенда воїна", Туніша Шарма вчинила самогубство у віці 20 років під час зйомок.

Також знаменитий футболіст Пеле помер від раку у віці 82 роки. Напередодні стало відомо, що стан здоров'я легенди світового футболу, триразового чемпіона світу, колишнього міністра спорту Бразилії Пеле погіршується.

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