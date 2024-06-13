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Тейлор Свіфт на концерті зганьбилася "сопливим інцидентом"

Олена Кюпелі
13 червня 2024, 16:25
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Співачка висякала ніс і спробувала витерти слиз об свій костюм.
На концерті Тейлор Свіфт померла фанатка
Тейлор Свіфт витирала ніс / Колаж Главред, фото скріншот з Instagram/taylorswift

Популярна поп-співачка Тейлор Свіфт, яка завершила зоряний 2023 рік тим, що була названа людиною року за версією журналу Time, потрапила в неприємний інцидент.

Зокрема, співачку підловили за висмаркуванням мокротиння з носа, яке вона спершу витерла рукою, а потім спробувала витерти об свій концертний костюм.

Відповідним відео на своїй сторінці в Instagram поділилося видання The Daily Mail. На відео співачка витирає ніс, який повний слизу, а потім намагається витерти його об свою спідницю.

відео дня

До речі, вона це робить не вперше. Співачку вже ловили за ганебним заняттям. "Тейлор Свіфт була спіймана, витираючи не зовсім невидиму нитку соплів зі свого носа під час виступу в Единбурзі, але мега поп-зірка зуміла позбутися її, і вона продовжила виступ! Трапляється з найкращими з нас!" - прокоментувало ЗМІ.

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Раніше стало відомо про те, що Тейлор Свіфт, схоже, стала задихатися насвоєму шоу Eras Tour у Ріо-де-Жанейро. Фанатське відео з концерту, опубліковане в суботу, показує, що зірка щосили намагається дихати одразу після виконання "Bejeweled" наприкінці свого багатогодинного виступу.

Сама співачка повідомила, що вона "спустошена" після того, як перед її концертом у Ріо-де-Жанейро в п'ятницю померла фанатка. Пізніше також стало відомо про ще одну смерть.

Тейлор Свіфт - найпопулярніша виконавиця на Spotify і Apple Music, а також найкасовіша виконавиця за всю історію.

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