Телеканал ТЕТ розпочав зйомки 2 сезону серіалу "Волонтери"

Знайомий синій бус знову в дорозі, а це означає, що зйомки другого сезону в самому розпалі.

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ТЕТ розпочав зйомки 2 сезону серіалу "Волонтери" / Колаж Главред, фото прес-служби

Третій рік поспіль українці невтомно донатять, плетуть, збирають, відвозять, ремонтують, годують, знаходять, працюють на перемогу та вражають світ своєю стійкістю. Життя й далі підкидає нам готові сценарії, відтак у новому осінньому сезоні на глядачів телеканалу ТЕТ чекають реальні історії взаємодопомоги, згуртованості та єдності в серіалі "Волонтери 2". Знайомий синій бус знову в дорозі, а це означає, що зйомки другого сезону в самому розпалі.

"Волонтери 2" – це продовження комедійного серіалу від Drive Production, що починався як ютуб-проєкт з короткими скетчами, а 2023 року переріс у повноцінний серіальний формат і підкорив серця українців. Кожна серія "Волонтерів" у середньому збирала перед телеекранами 249 тисяч глядачів, а перший сезон загалом охопив більш як 1,4 мільйона людей. Секрет такого успіху простий. В основі серіалу історії пересічних українців, котрі об’єдналися задля спільної мети – допомоги армії та цивільним. Сюжетні лінії "Волонтерів" закарбовують нашу реальність, надихають через екрани й доводять, що будь-яка допомога країні важлива.

У другому сезоні комедійного серіалу головні герої Ігор та Кирило перетворяться з аматорів на досвідчених волонтерів, для яких більше немає нічого неможливого. Мужній дух і міцний гумор допомагатимуть їм не опускати руки й вирулювати з будь-яких життєвих віражів. Настя разом з кращими подругами Сашею, Ірою та Аліною й далі перетворюватимуть свій салон на волонтерський штаб. Станіслав і Наталія завзято рятуватимуть хвостиків і носиків, а улюблені ютубери з "Ветеранів космічних військ" зі швидкістю світла закриватимуть надважливі збори.

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Однак до буденних волонтерських справ наших героїв додадуться нові виклики – зберегти стосунки, не занепасти духом, розпізнати вороже ІПСО, втримати єдність й безупинно працювати на перемогу, не зменшуючи обертів.

Акторський склад "Волонтерів 2" незмінний – Ігор Ласточкін, Кирило Ганін, народний артист України Станіслав Боклан з дружиною Наталією Кленіною, Ірина Сопонару, Олександра Машлятіна, Анастасія Оруджова, Аліна Блажкевич, Веня, Куран і Дамницький з "Ветеранів космічних військ" та інші зірки "Ліги Сміху".

Успіхів команді у створенні найактуальнішої комедії, що відгукнеться гордістю кожному українцю. З нетерпінням чекаємо на другий сезон серіалу "Волонтери" в осінньому сезоні на телеканалі ТЕТ.

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