"Танці з зірками дали мені впевненість у собі": Юлія Саніна розповіла про підготовку до Євробачення

Ексклюзивно про внутрішні трансформації фронтвумен The Hardkiss розповіла ЖВЛ.

Юлія Саніна у ЖВЛ розповіла, як готується до ролі ведучої на Євробаченні-2023 / Прес-служба

З понеділка по п’ятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна телеглядачі можуть побачити новий сезон програми про життя знаменитостей ЖВЛ. У сюжетах покажуть героїв нашого часу - гумористів, акторів, співаків, спортсменів, волонтерів, бізнесменів, політиків та інших цікавих гостей, які під час повномасштабного вторгнення активно проявили свою громадянську позицію.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна стала ведучою Євробачення-2023. Вона вийде на сцену у Ліверпулі та буде проводити конкурс разом з Гремом Нортоном, Ханною Веддінгхем та Алішей Діксон. Як зізналась співачка в інтервʼю ЖВЛ, вона вже певний час замислювалась над тим, щоб спробувати себе в новому амплуа.

"Я натякала нашим продюсерам, що хочу спробувати себе в якості ведучої. Мені цікаве нове. А коли запропонували пройти кастинг на ведучу Євробачення від України, я здивувалася, але звикла цього року новим можливостям казати "так", - ділиться співачка.

відео дня

Кастинги тривали не один місяць і про це знали тільки декілька людей. "Знали мої батьки, менеджер. Це була величезна таємниця. Були спочатку Zoom-кастинги, спілкування з продюсерами, поїздка в Лондон на телевізійний кастинг. Потім було кілька місяців мовчання і я в принципі не очікувала, що буде відповідь "так", - розповідає Юлія.

Як зізналась Юлія, вона довгий час була не впевнена в собі, але тепер це в минулому. Співачка каже, що трансформуватися почала ще на проєкті "Танці з зірками". "Я стала старшою, трансформувалася. "Танці з зірками" дали мені дуже сильний поштовх і впевненість у собі", - розповіла фронтвумен The Hardkiss в ЖВЛ.

Зараз Юлія активно готується до Євробачення-2023. Співачка вдосконалює англійську мову. "Хочу звучати не гірше за своїх співведучих. Займаюся кожен Божий день – або сама, або з вчителями", - поділилась Юлія Саніна.

Крім того, як зізналась артистка, зараз вона відмовилась від послуг візажиста і вчиться бути майстром на всі руки.

"Знаходжу різні лайфхаки. На жаль, зараз я не можу дозволити собі таку розкіш, як перукар або візажист. Ми постійно в турі, тому я вже все вмію сама. Мені здається, я за минулий рік не купила собі жодної нової речі. Я реально оновила свій гардероб лише для виступів. Відпала ця цінність і бажання накопичувати речі. Я ношу одні й ті самі сережки вже рік, тому що мені зручно з ними. Спати, літати. Все стало неважливим. І це так дивно, що життя може вміститися в одну валізу", - розповіла. фронтвумен The Hardkiss.

Про кавер на пісню Гайтани "Два вікна" та коли відбудеться великий концерт The Hardkiss в Україні, дивіться в інтервʼю для ЖВЛ.

Нагадаємо, нові випуски ЖВЛ можна подивитись з понеділка по пʼятницю об 11:00 на телеканалі 1+1 Україна. Ведучими нового сезону стали Віра Кекелія та Тімур Мірошниченко.