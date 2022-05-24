"Танці на кістках": Козловський потрапив у дикий скандал

Віталій Козловський / скріншот з відео

Український співак Віталій Козловський досить різко відповів хейтерам, які розкритикували його новий кліп на пісню Інша весна.

У квітні Козловський випустив новий кліп. У ролику виконавець з'явився на тлі зруйнованих київських будинків. Втім, деякі користувачі не оцінили роботу і заявили, що це "танці на кістках".

В інтерв'ю Зірковий шлях знаменитість не стримав емоцій і відповів на закиди.

"Бл***, идіть***. Тому що Богатирська 20, де ми знімали синхрони нашого кліпу у руйнувань, а номер 18 - там, де я ходив займатися англійською мовою. Це не блюзнірство і не знущання. Це хроніка того, в чому я,**, жив! Це мій біль, це крик. Це не просто "подивіться, я тут". Це крик душі, це розірване серце в шматки і кров, яка тече. Крик SOS: "Допоможіть! Люди, почуйте нас. Ми тут живемо серед цього, серед цих руйнувань". Це не де-небудь в Сирії, це все навколо нас. І це була головна мета відео", - прокоментував Козловський.

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