Танцюристу Путін заважає: балерун з Херсона зробив три тату з обличчям російського диктатора і 'отримав' в мережі

Сергій Полунін / УНІАН та Instagram

Скандальний російський танцюрист балету Сергій Полунін (уродженець Херсона), зробив собі цілих три татуювання з обличчям російського диктатора Володимира Путина. І гордо похвалився відповідними фото в Instagram.

У 2018 році Полунін показав своє перше татуювання на грудях, де зобразив російського диктатора. Артист пояснив, що набив його портрет з метою "захистити російського президента від негативної енергетики".

Тоді його рішення викликало осуд в деяких країнах, через що танцівник раз у раз "перекривав" обличчя Путіна на виступах, під час фотосесій та інтерв'ю, якщо його про це просили. Тепер же у Полуніна відразу три таких татуювання.

У коментарях під постом відомого танцівника думки розділилися. Росіяни похвалили його за "сміливість", в той час як українці та іноземці засудили вчинок зірки і закликали його бойкотувати.

Нагадаємо, раніше в Брюсселі опублікували сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, в який потрапили, в тому числі, досвідчені актори-путіністи Володимир Машков і Сергій Безруков.

Тепер до Машкова з Безруковим, як і до інших артистів-путіністів, які потрапили під санкції, застосують заборону на поїздки і заморожування активів в країнах ЄС.

Безруков же, кажуть у Брюсселі, поширював активну пропаганду на підтримку агресивних дій РФ проти України, а також виправдовував дії Росії під час виступу перед російськими терористами з "ДНР".

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