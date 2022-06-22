"Там були Кучма, Путін, ще якісь політики": Данилко розповів про першу зустріч з президентом РФ

Данилко розповів про першу зустріч з президентом РФ / скріншот

Український шоумен Андрій Данилко розповів, яке враження при зустрічі на нього справив президент РФ Володимир Путін.

В інтерв'ю телеканалу ICTV він зазначив, що кілька років тому виступав на заході, на якому були присутні другий президент України Леонід Кучма і президент Росії Володимир Путін.

"Мене тоді дуже споїли офіціанти, які обслуговували цю зустріч без краваток. Там були Кучма, Путін, ще якісь політики", - розповів Данилко.

Також він зазначив, що тоді Путін стояв з келихом у руці, а виконавці пили шампанське на сцені.

читайте також"Пропонували шалені гроші": Данилко розповів, як його провокували російські пропагандисти"Їм (політикам - ред) подобається, коли ми п'ємо на сцені. Можна не співати. Їм подобається: о, бухають на сцені", – зазначив він.

Данилко згадав, що після того, як поманив Путіна пальцем, "неначе звук вимкнули".

"І він стояв з цим келихом, Путін, і показав, типу ти до мене. Коли я підбіг до нього, у мене було відчуття і здивування, що він маленький дуже. Начебто його зменшили", - розповів Данилко.

Раніше відомий український шоумен і артист Андрій Данилко різко висловився на адресу президента РФ Володимира Путіна і розповів, як його потрібно покарати за вторгнення в Україну.

В одному з останніх інтерв'ю він зізнався, що застрелив би Путіна, якби у нього була можливість його зустріти. Зараз Данилко вважає недостатнім таке покарання для Путіна.

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