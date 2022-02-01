Син Куравльова розповів, чому актор доживав останні дні в будинку для престарілих

Актор помер 30 січня на 86 році життя.
Останні пів року життя радянський актор Леонід Куравльов провів у будинку престарілих, звідки його госпіталізували в Комунарку.
Син Леоніда Куравльова Василь у коментарі для kp.ru зізнався, що вони з сестрою прийняли рішення визначити актора в будинок престарілих за рекомендацією лікарів.
"Було нереально в тій ситуації тримати батька вдома. Тому ставити нам це в провину несправедливо і нечесно. Батько стільки б часу не прожив вдома, скільки він зміг прожити в пансіонаті", - заявив Василь.
Також він зазначив, що за рекомендацією лікарів Леоніда Куравльова з Комунарки перевели в хоспіс, де він провів останні дні життя.
читайте такожСмерть Куравльова: кому дістануться Шикарна квартира і дача знаменитого актора"У лікарні не було коштів вилікувати всі його хвороби. Нам сказали: хоспіс - єдине рішення. Дійсно там його підтримували, як могли. Не обмежували і нас в можливості його відвідувати. Ми були поруч до останнього його подиху – - пояснив Василь
Нагадаємо, актор Леонід Куравльов помер 30 січня. Свої останні дні артист провів у московському хоспісі, куди медики відправили його після перенесеної коронавірусної інфекції. Леоніду Куравльову було 85 років.
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