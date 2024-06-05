Дивний вигляд: Собчак вийшла у світ у повзунках

Російська пропагандистка показалася в дивному вигляді та образі.

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Ксенія Собчак здивувала дивним вбранням / Колаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

У мережі потішаються над черговим безглуздим луком пропутінської російської журналістки і пропагандистки - Ксенії Собчак.

На своїй сторінці в Instagram, Собчак запостила сторіз і свій лук, який вона вибрала для ділової зустрічі. Сама ж селебріті каже, що її образ трохи дивний (неценз. - авт.). Крім того, сірі штани Собчак нагадують повзунки.

Як і дитячий одяг, вони є суцільними і закінчуються десь у районі підборів.

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Собчак у повзунках вирушила на ділову зустріч / Скриншот Instagram/xenia_sobchak

Хто така Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, акторка, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

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Зазначимо, Ксенія Собчак нещодавно написала, що у неї розривається серце, коли вона думає про мирних людей, які стали жертвами війни "скрізь і всюди". А потім, вона говорить про "своїх" росіян. Про те, що, мовляв, навіть якщо вони "були неправі, жорстокі і невірно чинили", вони все одно "твої".

А також Ксенія Собчак висловилася щодо російського актора Анатолія Білого, який відкрито засудив військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

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