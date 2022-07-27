Старший син Арнольда Шварценеггера знявся у спідниці в складочку для популярного глянцю

Патрік Шварценеггер надів спідницю для фотосесії в глянці / instagram.com/patrickschwarzenegger

Американський актор, модель і старший син Арнольда Шварценеггера, Патрік Шварценеггер впевненими кроками пробиває собі дорогу у світ великого кіно. При цьому артист не відмовляється навіть від маленьких ролей, адже вважає, що не буває незначних зйомок.

2022 рік виявився для Патріка успішним - 28-річний актор знявся в двох серіалах, Сходи і Список смертників, які мають великі шанси на успіх.

У зв'язку з цим його запросили стати обличчям обкладинки для нідерландського випуску журналу Numéro. Знімки з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram. У фотосесії Шварценеггер-молодший примірив безліч образів, в які вжився з усією артистичністю.

Один з луків привернув особливу увагу шанувальників - для зйомки Патрік надів спідницю. Актор позував у червоному жакеті, білій майці і довгій, майже в підлогу, складчастій спідниці в біло-чорну смужку.

Патрік Шварценеггер надів спідницю для фотосесії в глянці / instagram.com/numero_netherlands

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