Стало відомо, чому Кейт Міддлтон не виходить на публіку після операції

Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання залишатися з родиною в цей час.

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Кейт Міддлтон вирішила відновлюватися без публічності / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцеса Кейт Міддлтон, яка нещодавно перенесла операцію на черевній порожнині, ясно дала зрозуміти, що хоче, щоб життя її дітей - принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї залишалася максимально нормальним на період її відновлення.

За інформацією People. у початковій заяві, опублікованій кенсінгтонським палацом, було зазначено: "Принцеса Уельська цінує інтерес, який викличе ця заява. Вона сподівається, що громадськість зрозуміє її бажання зберегти якомога більше нормальності для своїх дітей".

Принц Вільям зробив свій внесок, скасувавши свої королівські обов'язки, щоб допомогти дружині та дітям.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: Принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До слова, в останні роки Кейт Міддлтон набирає велику популярність у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого Короля Великобританії Чарльза.

"Ми знаємо, що це дуже тісна сім'я, і він хоче бути поруч з ними", — сказав Роберт Хардман, автор книги "Стати королем: король Карл III і сучасна монархія". "Велика частина того, що вони роблять з цими дітьми, спрямована на те, щоб нормалізувати життя, а не змушувати їх відчувати себе так, ніби вони знаходяться в особливій позолоченій клітці", - додав він.

Очікувалося, що принц Уельський буде доглядати за дітьми разом з давньою нянею Марією Терезою Турріон Борралло і допомагати з трансфером зі школи.

"Це сучасна королівська пара", - додав Хардман. "У минулому делегацій було б більше. Він не хоче залишати все це няні".

Додамо, король Чарльз і Кейт Міддлтон оголосили про свої операції з різницею всього в кілька годин, таке сталося вперше в історії палацу.

А також Інсайдер палацу заявив, що принцеса Уельська"знову працює зі свого ліжка", адже готується повернутися до громадських обов'язків до Великодня.

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