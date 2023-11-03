"Сталін - герой, а Папа Римський - рептилоїд": дочка Єгорової розповіла про її божевільні заяви

Відома українська актриса і телеведуча Стася Ровінська, яка на даний момент проживає в США, розповіла про те, де зараз знаходиться живе її мати – одіозна шоувумен-путіністка Сніжана Єгорова. Про це стало відомо з інтерв'ю дівчини проєкту "Слава+".
За словами Стасі, зараз Єгорова живе в Туреччині разом зі своїми молодшими дітьми від шлюбу з шоуменом і актором Антоном Мухарським (він же Орест Лютий).
Ровінська каже, що іноді натикається на скріншот з Telegram-каналу матері, де вона активно висловлює свою позицію.
"Вона таку якусь єресь пише, але насправді, це навіть дає мені більше розуміння про людину, що там трошки ку-ку. Тому іноді це смішно подивитися", - каже дівчина.
За словами Ровінська, Єгорова нібито вірить в теорії змови і висловлює божевільні думки на кшталт що "Сталін і Путін – герої, а Папа Римський – рептилоїд ".
Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розповідала про те, що разом із чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.
Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну. "Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - писала Ровінська.
Крім того, дівчина не приховує, що, коли вона була маленькою, мама могла підняти на неї руку ‒ причому без вагомих на те причин.
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