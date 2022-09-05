Більше не жертва: дочка Сніжани Єгорової розповіла про стан після розриву з мамою-путіністкою

Українська телеведуча і актриса Стася Ровінська зізналася, що після розриву відносин з матір'ю-путіністкою Сніжаною Єгоровою їй стало помітно легше.
Відома українська телеведуча і актриса Стася Ровінська зізналася, що їй стало "легше дихати" після повного розриву стосунків з матір'ю ‒ скандальною шоувумен і матьорою путіністкою Сніжаною Єгоровою. За словами дівчини, вона перестала спілкуватися з одіозною матір'ю ще за рік до початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну.
"Перестала з нею повністю спілкуватися за рік до війни. Просто не говорила про це. Це тягнулося все моє життя. Просто знайшла, нарешті, в собі сили це припинити", ‒ каже Ровінська.
Дівчина зазначила, що її нітрохи не засмучує ситуація, що склалася. Більш того, вона рада, що врешті-решт змогла позбутися від стану жертви і перемогти саму себе.
"Не ставте, будь ласка, тут сумні смайлики. У моєму випадку це супер! Це звільнення і перемога над собою. Вихід зі стану жертви і, нарешті, нормальне життя. Я стала легше дихати після цього", - підсумувала Стася.
Нагадаємо, раніше Стася Ровінська розповідала про те, що разом з чоловіком та трьома дітьми переїхала до США. І зараз працює помічником продюсера в Нью-Йорку.
Тому вона поділилася новиною про те, що її запросили зніматися в кіно про Україну.
"Вчора була моя перша робота в американському кіно, головна роль, кіно про Україну і ще з однокурсницею. Життя непередбачуване. Побажайте двом мрійникам удачі", - написала Ровінська.
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