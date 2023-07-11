УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дякую за молитви": Мадонна вперше вийшла на зв'язок після реанімації

Анна Підгорна
11 липня 2023, 14:17 оновлено 11 липня, 14:17
34
Мадж показала, як виглядає після важкої хвороби, а також розповіла, як її відсутність позначиться на майбутніх гастролях.
Мадонна
Мадонна показала, як виглядає після бактеріальної інфекції / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Наприкінці червня, напередодні початку великого світового турне, американська поп-ікона Мадонна потрапила в реанімацію з гострою бактеріальною інфекцією. Лікарі наполягають на тому, що здоров'я 64-річної співачки похитнулося через перевтому, ЗМІ виводять теорію про те, що вона вживала наркотичні речовини.

Так чи інакше, шанувальники Мадж були дуже налякані новинами про тяжкий перебіг її хвороби. Днями стало відомо, що артистку виписали з лікарні, і зараз вона відновлює сили вдома.

У зв'язку зі станом здоров'я, графік її світового турне зазнав значних змін. Про це розповіла сама Мадонна на своїй сторінці в Instagram. Також вона показала, як виглядає після лікарні, і озвучила слова подяки всім, хто молився про її здоров'я, а також колегам, які працювали над створенням туру.

відео дня

"Дякую за вашу позитивну енергію, молитви та цілющі, підбадьорливі слова. Я відчувала вашу любов. Зараз я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення в своєму житті. Моя перша думка, коли я прокинулася в лікарні, була про дітей. Друга - що я не хочу розчаровувати всіх тих, хто купив квитки на мої виступи. Ще я не хочу підводити тих людей, які разом зі мною невтомно працювали протягом останніх місяців над створенням мого шоу. Ненавиджу когось розчаровувати. Зараз я сфокусувалася на своєму здоров'ї, мені потрібно зміцніти. І я запевняю вас, я повернуся до вас так швидко як тільки зможу! Зараз в планах змінити графік виступів в Північній Америці, і почати в Європі вже в жовтні. Я дуже вдячна за вашу турботу і підтримку", - пише Мадонна.

Мадонна
Мадонна показала, як виглядає після бактеріальної інфекції / instagram.com/madonna

Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева поп-музики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.

Раніше також співачка назвала головні правила свого будинку, в якому виростила чотирьох дітей.

Інші новини про Мадонну:

Мадонна шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Історичний саміт НАТО: Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України

Історичний саміт НАТО: Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України

14:40 Світ
Україну атакує спека з Сахари: синоптики попередила про рекордну температуру

Україну атакує спека з Сахари: синоптики попередила про рекордну температуру

14:23 Синоптик
"Можуть торгуватися з РФ членством України": Зеленський жорстко звернувся до НАТО

"Можуть торгуватися з РФ членством України": Зеленський жорстко звернувся до НАТО

13:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:29

Дженніфер Лопес готується до розлучення з Беном Аффлеком - ЗМІ

15:26

Польща може відправити своїх військових в Україну: Дуда назвав вагому причинуВідео

15:15

Дівчина показала, як потрібно зберігати банани: не почорніють навіть через тижденьВідео

15:03

"Полягла, рятуючи інших": на війні загинула бойовий медик із Львову

14:49

Баскова засікли на підробітках в країні НАТО

Росія здувається на очах: Богдан Яременко - про наслідки повернення захисників МаріуполяРосія здувається на очах: Богдан Яременко - про наслідки повернення захисників Маріуполя
14:40

Історичний саміт НАТО: Байден і Шольц висловилися щодо майбутнього України

14:30

Як смажити молоду картоплю: спосіб, після якого добавки захочеться всім

14:23

Україну атакує спека з Сахари: синоптики попередила про рекордну температуруВідео

14:17

"Дякую за молитви": Мадонна вперше вийшла на зв'язок після реанімації

Реклама
14:13

Джонні Депп за великі гроші приїде в Росію: росЗМІ відзначилися новим "вкиданням"

13:52

"Злодійка, караоке-співачка": "великий" продюсер не може пережити позицію Наргіз

13:49

Навіщо в літаках попільнички, якщо на борту не можна палити - стюардеса відповіла

13:39

"Можуть торгуватися з РФ членством України": Зеленський жорстко звернувся до НАТО

13:36

Макрон зважився підтримати контрнаступ і анонсував потужну зброю для ЗСУВідео

13:33

Скандал: росіяни вкрали мультфільм "Мавка" і виклали в Мережу

13:27

Як правильно викинути старий віник: 2 правила, щоб не накликати неприємності

13:02

Більше шкоди, ніж користі: кому протипоказано їсти свіжі огірки

12:27

Гороскоп на завтра 12 липня 2023: Рибам - знайомства, Раку - проблеми з документами

12:05

А де?: Тодоренко показала "порожнє" фото в купальнику

12:02

Політолог пояснив, що пообіцяли Пригожину взамін на припинення заколотуВідео

Реклама
11:55

Favbet Foundation передав ЗСУ позашляховик Nissan Navara з причепом-платформою

11:42

План входження України до НАТО: Столтенберг розкрив деталі дорожньої карти

11:40

Україна не отримає на саміті НАТО запрошення до вступу: в ОП ошелешили прогнозом

11:38

Головоломка для людей з високим IQ: пересуньте 1 сірник, щоб вирішити рівняння

11:20

НАТО боїться прийняти Україну зараз через загрозу ядерної війни – ГорбачЕксклюзив

11:16

РФ готує потужний ракетний удар: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

11:03

У Мережі написали, що під Бердянськом "задвухсотили" важливого російського генерала

11:00

Все гірше, і гірше: в мережі з'явилася інформація про здоров'я Леонтьєва

10:54

В Україні обмежили продаж сигарет: що потрапило під заборону

10:41

"Розв'язка зовсім скоро": ЗСУ розбили кадирівців, які тільки прибули в Бахмут

10:27

Ліквідація командира підводного човна Краснодар у РФ: в ГУР розкрили деталі

10:25

Армія РФ не виконала наказ зупинити заколот Пригожина - Reuters

10:17

Ризиковано, але воно того варте: для чого помідори поливають сольовим розчином

09:56

Стартував саміт НАТО, де вирішиться доля України в Альянсі: програма першого дня

09:37

Байден на саміті НАТО зустрінеться із Зеленським та Ердоганом - Politico

09:30

Союзники перед початком саміту НАТО досі не сформували відповідь Україні – Politico

09:24

ЗСУ успішно наступають на чотирьох напрямках: у Генштабі розкрили деталі

09:17

Ізраїльська модель безпеки: що це означає насправді?Погляд

08:59

Посилення поповнення карт через термінал: чи вдарять по зарплатах в конвертах

08:41

РФ вбила авіабомбою в Оріхові подружжя залізничників: 8-річна дитина стала сиротоюФото

Реклама
08:14

У Держдепі розповіли, як домоглися рішення про касетні боєприпаси для України

07:30

ЗСУ за 5 тижнів звільнили стільки території, скільки РФ захопила за пів року – ISW

07:05

Загадка для найкмітливіших: потрібно знайти непомітного гепарда на малюнку

06:57

Путін і Пригожин: разом чи паралельно?Погляд

06:40

Чому ми неправильно вживаємо слово "заставляти": Авраменко вказав на помилкуВідео

06:38

РФ вночі атакувала Київ дронами: усі подробиці

06:29

Які аксесуари актуальні для жінок 50 років: 10 речей, що вмить омолоджують

05:30

Що робити з машиною в спеку: 5 порад, які забувають багато автомобілістів

05:00

НАТО боїться ядерної війни на тлі вступу України до Альянсу - Портников

04:30

Навіщо зав'язувати листя часнику в вузол: несподівана відповідь вразить наповал

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти