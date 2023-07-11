"Дякую за молитви": Мадонна вперше вийшла на зв'язок після реанімації

Мадж показала, як виглядає після важкої хвороби, а також розповіла, як її відсутність позначиться на майбутніх гастролях.

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Мадонна показала, як виглядає після бактеріальної інфекції / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Наприкінці червня, напередодні початку великого світового турне, американська поп-ікона Мадонна потрапила в реанімацію з гострою бактеріальною інфекцією. Лікарі наполягають на тому, що здоров'я 64-річної співачки похитнулося через перевтому, ЗМІ виводять теорію про те, що вона вживала наркотичні речовини.

Так чи інакше, шанувальники Мадж були дуже налякані новинами про тяжкий перебіг її хвороби. Днями стало відомо, що артистку виписали з лікарні, і зараз вона відновлює сили вдома.

У зв'язку зі станом здоров'я, графік її світового турне зазнав значних змін. Про це розповіла сама Мадонна на своїй сторінці в Instagram. Також вона показала, як виглядає після лікарні, і озвучила слова подяки всім, хто молився про її здоров'я, а також колегам, які працювали над створенням туру.

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"Дякую за вашу позитивну енергію, молитви та цілющі, підбадьорливі слова. Я відчувала вашу любов. Зараз я на шляху до одужання і неймовірно вдячна за всі благословення в своєму житті. Моя перша думка, коли я прокинулася в лікарні, була про дітей. Друга - що я не хочу розчаровувати всіх тих, хто купив квитки на мої виступи. Ще я не хочу підводити тих людей, які разом зі мною невтомно працювали протягом останніх місяців над створенням мого шоу. Ненавиджу когось розчаровувати. Зараз я сфокусувалася на своєму здоров'ї, мені потрібно зміцніти. І я запевняю вас, я повернуся до вас так швидко як тільки зможу! Зараз в планах змінити графік виступів в Північній Америці, і почати в Європі вже в жовтні. Я дуже вдячна за вашу турботу і підтримку", - пише Мадонна.

Мадонна показала, як виглядає після бактеріальної інфекції / instagram.com/madonna

Нагадаємо, раніше популярна у всьому світі співачка Мадонна відклала своє майбутнє світове турне після того, як королева поп-музики захворіла і була змушена провести кілька днів в реанімації.

Раніше також співачка назвала головні правила свого будинку, в якому виростила чотирьох дітей.

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