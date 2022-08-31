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Зовсім все погано з концертами: зрадниця Корольова виступила на відкритті дитячого майданчика

31 серпня 2022, 16:16

Наташу тепер хочуть бачити тільки вдома за зачиненими дверима.

Наташа Корольова
Наташа Корольова виступила на відкритті дитячого майданчика / instagram.com/koroleva__star

Співачка українського походження Наташа Корольова, схоже, терпить чергову творчу кризу - вона і до війни не буладуже затребувана, а зараз і зовсім залишилася без концертів навіть у країні-агресорі.

Щоб якось видертися, Корольова прийняла запрошення виступити на відкритті дитячого майданчика в підмосковному селищі, де мешкає зі старіючим стриптизером-рашистом Тарзаном та сином.

До її спорудження, правда, доклала руку і сама співачка - коли її син був маленьким, в селищі ніде було грати маленьким дітям. "Крекшино, мій улюблений затишний куточок ... як чудово, що ти продовжуєш жити своїм красивим життям, а ми тобі в цьому допомагаємо. Разом ми зберігаємо спадщину і змінюємо наше життя на краще..." - розповідає співачка-зрадниця в Instagram.

Видео дня

Будинок, судячи з усього, це єдине місце, де ще готові слухати пісні рашистської русалки.

У коментарях їй нагадали, що країна, якій вона продовжує співати дифірамби, відбирає дитинство в українських дітей: "У Харкові в парках майданчики краще в рази! Колись були ... поки з Бєлгорода ракети не побили їх", "Клоунеса, і починала співати в береті в клітинку, пам'ятаю пам'ятаю... а в Київський дворик яка веде доріжка?? у рідному Києві не хочеш розважити дітей??", "Ех Наташа. А в Україні вже немає майданчиків, діти в підвалах живуть. Забула ти напевно що ти з України. Дітей Росія наших вбиває, а ти досі там живеш", "Моє місто теж було красиве і найкраще....поки мерзоти не прийшли і не знищили його....ненавиджу".

Нагадаємо, раніше українська співачка Ірина Білик, виступаючи з благодійним концертом в Майамі, викликала на сцену маму любительки "русского мира" і терориста-Путіна Наташі Корольової, Людмилу Поривай.

Білик заявила, що зять-стриптизер, який підтримує війну в Україні і звірства російської армії щодо мирного населення, "г...но". Мама Корольової радісно відреагувала на цю звістку.

Також повідомлялося, що співачка українського походження Наташа Корольова поділилася черговим безглуздим відео зі свого життя, за що тут же була висміяна. Вона вирішила привітати всіх з Днем сім'ї відеороликом, на якому разом з сином співає, а її чоловік танцює.

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