Зовсім не Бенджамін Баттон: 60-річний Бред Пітт зробив пластичну операцію

Експерт стверджує, що в такому віці фізично не можливо мати такий же розкішний вигляд, як Пітт, без хірургічного втручання.

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Бреда Пітта запідозрили в пластиці / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Один із головних красенів Голлівуду, американський актор Бред Пітт у грудні 2023 року відсвяткував своє 60-річчя. До ювілею артист зробив собі подарунок у стилі сімейства Кардаш'ян - пластичну операцію. На щастя, щось кардинально зменшувати чи збільшувати Пітт не став.

Актор вдався до кругової підтяжки обличчя. Принаймні так стверджує британський експерт з естетичної медицини Джонні Беттерідж в інтерв'ю для TheSun. Він порівняв нещодавні фотографії Бреда з його знімками чотирирічної давнини і помітив кілька доказів того, що зірка, якого багато хто хвалить за натуральне старіння, все ж ліг під ніж хірурга.

"Люди не можуть повірити, який гарний вигляд він має у свої 60. Подивіться на фотографії, які я розмістив. Неможливо домогтися такого ступеня підтяжки обличчя і контуру, особливо в середній і нижній частині обличчя, нехірургічними методами. Крім того, після підтяжки обличчя часто залишається шрам на мочці вуха - розумний хід, який дає змогу людям зберігати в секреті той факт, що вони зробили фейсліфтинг", - переконаний Беттерідж.

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Крім того експерт припустив, у яку суму Бреду Пітту могла обійтися така акуратна робота, адже акторові вдалося надурити і відданих фанатів, і прискіпливих папараці. Беттерідж вважає, що він витратив на пластику не менше ста тисяч доларів.

Представники Бреда Пітта і сам актор поки не коментують новину про підтяжку обличчя, залишаючи шанувальникам і експертам ламати списи в суперечках про те, чи робив він пластичну операцію.

Раніше зірку фільмів "Сам удома", актора Девіна Ретрея, госпіталізували в критичному стані. Він мав постати перед судом за напад на подругу, проте слухання скасували.

Також стало відомо, що на Мадонну фанати подали до суду за недбалість і "неправдиву рекламу". Вони вимагають матеріальної компенсації, оскільки вважають себе введеними в оману.

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