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На Мадонну фанати подали в суд - що сталося

Анна Підгорна
23 січня 2024, 16:05
Новий концертний тур Мадж призвів до розколу в армії її шанувальників.
Мадонна
Фанати судяться з Мадонною через неправдиву рекламу / колаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Ще на початку кар'єри Мадонна вибрала епатаж своїм другим ім'ям, і навіть сьогодні, через 40 років на сцені, не може обійтися без скандалів. Її світове турне The Celebration Tour почалося з серйозних проблем зі здоров'ям співачки. Зараз, коли Мадж вже вийшла на фінішну пряму, на неї подали до суду.

І зробили це її ж шанувальники. Майкл Феллоуз і Джонатан Хедден вимагають від артистки відшкодування збитків за "неправдиву рекламу". Так вони охарактеризували той факт, що концерти Мадонни в Barclays Center в Нью-Йорку 13, 14 і 16 грудня починались із запізненням на 2 години - о 22:30 за місцевим часом замість 20:30. Про це повідомляє Daily Mail.

Обурені фанати назвали непунктуальність співачки недбалістю, введенням в оману і нечесною торговою практикою. Судовий позов викликав суспільний резонанс, і розділив аудиторію співачки на два табори.

відео дня

Перші підтримують Феллоуза і Хеддена, і відзначають, що корона поп-королеви вже давно стала для Мадж занадто важкою, мовляв пора їй опуститися на землю і проявити до шанувальників повагу.

Другі відзначають, що новий тур вони чекали цілих три роки, і дві години в порівнянні з цим - абсолютні дрібниці, особливо якщо справа стосується можливості побачити кумира наживо. Що ж стосується Майкла Феллоуза і Джонатана Хеддена, то їх вони вважають банальними хейтерами, які вирішили струсити з Мадонни трохи грошей.

Раніше легендарного актора, бодібілдера і колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера затримали в аеропорту Мюнхена з дорогоцінними наручними годинниками, які той перевозив у багажі.

Також онкохвора зірка "Беверлі Хіллз" здивувала своєю останньою волею - Шеннен Доерті налаштована боротися з раком четвертої стадії до останнього, але розглядає і найпохмуріші варіанти.

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