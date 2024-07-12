Соломія Вітвіцька душевно розповіла, як переживає розлуку

Відома українська телеведуча і співробітниця телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька розповіла своїм численним фоловерам в Instagram, як переживає розлуку з моїм коханим - військовослужбовцем ЗСУ Олексієм Ситайлом.
Вітвіцька виклала фото, як вона проводжає військовослужбовця на Курахівський напрямок на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Телеведуча поділилася фото із Ситайлом, зробленим на київському вокзалі. Вона розповіла, що важко переживає розлуку, хвилюється і "гіпнотизує" надіслані коханому СМС-повідомлення та повідомлення в месенджерах.
"Розлука і невизначеність - зараз це стани, в яких перебуваємо практично ми всі. І особливо це стосується тих, хто чекає близьких людей із фронту. Так, зараз є мобільні телефони, старлінки та відеозв'язок... Але, знову ж таки, ми всі перебуваємо в певній віртуальній реальності - коли живеш від дзвінка до дзвінка. Від зустрічі до зустрічі. Наче відкладаючи справжнє життя. На після перемоги. Щоразу розповідаючи новини про важкі бої на передовій, я думаю про коханого. Зараз Олекса поїхав на Курахівський напрямок. Звичайно ж, я хвилююся. І я завжди "гіпнотизую" мої відправлені повідомлення, щоб там з'явилися дві галочки, тобто, СМС доставлено адресату. Щоразу, коли проводжаю, не знаю, коли ми зустрінемося знову", - поділилася вона", - написала Вітвіцька.
Хто така Соломія Вітвіцька?
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проєкту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
Соломія Вітвіцька - останні новини за темою
Чотири роки, після розлучення з телеоператором Владом Кочатковим, Соломія Вітвіцька не ділилася з публікою подробицями особистого життя. Однак у день народження нового коханого не змогла приховати свої почуття.
А також раніше телеведуча Соломія Вітвіцька вперше прокоментувала свої нові романтичні стосунки з військовим Олексієм Ситайлом. Дівчина, з грудкою в горлі від стримування сліз, зізналася, що оскільки її коханий служить, то вони не можуть бачитися так часто, як того хотілося б їй.
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