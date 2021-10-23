Софія Ротару зворушливо вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка

Софія Ротару вшанувала пам'ять свого чоловіка / Вікіпедія

У день річниці смерті свого чоловіка Анатолія Євдокименка, відома співачка Софія Ротару публікувала в інста-сторіз його архівне фото. Знімок вона супроводила палаючою свічкою.

"День народження мого Дещиця. Життєрадісного, талановитого й неймовірно сильного чоловіка всього мого життя. Його неможливо було не любити", - одного разу сказала про покійного чоловіка Ротару.

Смерть Анатолія Євдокименка

Анатолій помер 23 жовтня 2002 року. Чоловік пережив аж два інсульти, а от після третього - помер.

Також про смерть батька згадав і син Ротару Руслан Євдокименко. Він показав фотографію з кладовища, на якому видно пам'ятник Анатолія.

Софія Ротару один раз була офіційно одружена. У шлюбі з Анатолієм у неї народився син Руслан, якому в серпні цього року виповнився 51 рік.

Також у зірки є двоє онуків - Анатолій і Соня, яку назвали на честь своєї зоряної бабусі. Відомо, що Соня мешкає в Нью-Йорку, займається моделінгом. Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфорд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі.

Раніше Главред писав про те, що українська народна артистка Софія Ротару засвітилася на російському концерті Крутого в Сочі. Співачка відвідала фестиваль Нова хвиля, де виконала свої пісні і презентувала нову.