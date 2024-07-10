"Спочатку довго плакала": подруга Пугачової розкрила, коли та повернеться до РФ

Примадонна планує тривалу поїздку після бесіди з впливовими людьми.

https://glavred.net/stars/snachala-dolgo-plakala-podruga-pugachevoy-raskryla-kogda-pevica-vernetsya-v-rf-10579796.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова новини - коли Пугачова повернеться до РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Російська співачка Алла Пугачова, яку незабаром у країні-окупанті можуть визнати іноземним агентом, планує поїздку до РФ. Дату її приїзду назвала росЗМІ близька подруга Примадонни та її чоловіка, яка побажала залишитися неназваною.

Так, за її словами, Пугачову вразив російський ракетний обстріл України 8 липня. Трагедію з київськими лікарнями співачка сприйняла близько до серця, і почала шукати відповідей у приятелів при владі у країні-агресорі.

"Аллочка дуже близько до серця прийняла те, що в Києві стріляли. Спочатку довго плакала, потім написала свій допис про те, що Бог терплячий, але всьому є межа. Потім не витримала і зателефонувала кільком дуже впливовим знайомим у Москві. Довго розмовляла, запитувала, якщо говорити загалом, про те, коли в Росії щось зміниться", - повідомляє джерело.

відео дня

Після цих бесід Пугачова нібито заспокоїлася, і прийняла рішення про поїздку в країну на болотах. Так, за прогнозами інформатора, свій приїзд Примадонна запланувала на грудень 2024 року або січень-лютий 2025 року. "Аллочка сказала, що повернеться в Росію з грудня по лютий. Можливо, навіть Новий рік вдома зустріне. Що цього разу все точно. Що станеться і зміниться до кінця року, не зізналася", - розповіла подруга Пугачової.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред