Через висловлювання про Охматдит: Пугачову хочуть визнати в РФ іноагентом - ЗМІ

Заповітного статусу Примадонна з нетерпінням чекає вже майже два роки.

https://glavred.net/stars/iz-za-vyskazyvaniya-pro-ohmatdet-pugachevu-hotyat-priznat-v-rf-inoagentom-smi-10579685.html Посилання скопійоване

Алла Пугачова іноагент - на Примадонну заявили в Держдуму РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_pugacheva_primadonna

Російська співачка Алла Пугачова разом із сім'єю виїхала з росії після 24 лютого 2022 року на знак незгоди і засудження війни в Україні. Спершу преса країни-окупанта припускала, що її до цього "змусив" Максим Галкін, який став відкрито критикувати терористичну владу і пропагандистів, які їй підспівують.

Однак пізніше з'ясувалося, що й сама Пугачова підтримує позицію чоловіка, якого в країні-агресорі визнали іноземним агентом. Того ж статусу для себе артистка просила ще у вересні 2022 року.

Після російської ракетної атаки на Україну 8 липня Аллу Пугачова виступила з відкритим засудженням військових злочинів РФ. У зв'язку з цим до Держдуми країни-окупанта надійшла пропозиція визнати Примадонну іноагентом.

відео дня

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на слова російського депутата Олексія Журавльова. Він вважає, що Алла Пугачова "перебуває під іноземним впливом і займається цілеспрямованим збором відомостей у сфері військової, військово-технічної діяльності РФ і поширенням повідомлень для невизначеного кола осіб". У зв'язку з цим він висловив пропозицію присвоїти їй статус іноземного агента з повною конфіскацією майна в країні-агресорі.

Хто така Алла Пугачова Алла Пугачова - радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

Хто така Алла Пугачова / інфографіка: Главред

Алла Пугачова - останні новини:

Раніше стало відомо, чому насправді розлучилися Філіп Кіркоров і Алла Пугачова. Приватну версію висловив колишній концертний директор співака, і зазначив, що роман Примадонни з Галкіним там ні до чого.

Тим часом колишній друг Алли Пугачової розповів про її проблеми з Максимом Галкіним. Нібито в їхньому шлюбі зараз не все так гладко, як вони намагаються показати в інформаційному просторі.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред