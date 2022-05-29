"Змивають свою батьківщину глибоко на дно": Макс Барських розповів, чому його пісні доступні в РФ

Макс Барських розповів, чому його пісні стали доступні в РФ / instagram.com/max_barskih

Український співак Макс Барських ще на початку повномасштабного військового вторгнення рф в Україну відкликав всі права на виконання своєї музики і пісень в країні-агресорі.

Зараз творчість артиста знову з'явилося на майданчиках Росії. Барських підкреслив, що музику опублікували без його згоди. Іншими словами - просто вкрали.

Зараз творча команда співака займається врегулюванням цього питання. А сам Барських вирішив записати звернення, в якому підкреслив, що гроші країни, яка руйнує його рідну Україну, йому не потрібні.

"Я думаю, що вже весь світ побачив, що росією править злочинність, безкарність, беззаконня, брехня, обман і пропаганда. Таким чином і мої пісні з'явилися на майданчиках цієї країни. Але нічого страшного: моя команда вже робить все, щоб їх звідти видалити. Тому насолоджуйтеся, поки у вас є така можливість. І пам'ятайте, що ваші криваві рублі мені не потрібні", - наголосив він.

Потім музикант звернувся до російських артистів - дорікнув їх у підтримці злочинного режиму кремля: "А представники російського шоу-бізнесу, замість того, щоб використовувати свій голос у правильному напрямку, і рятувати свою країну від керівної влади, перетворюються на зливний бачок, і змивають свою батьківщину глибоко на дно за ці ж самі криваві рублі".

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