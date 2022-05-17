Макс Барських згадав своє коріння і планує відмовитися від сценічного імені

Співак планує серйозні зміни у своєму творчому шляху.
Сценічна кар'єра українського співака Макса Барських з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну зазнала значних змін.
Зокрема артист, який раніше гідно зарекомендував себе не тільки на батьківщині, а й на естраді країни-агресора, заборонив використання своєї музики в росії, скасував всі заплановані там концерти, а гроші за квитки віддав в якості гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від рашистської військової агресії.
Але благодійної діяльності для Барських здалося недостатньо - співак вступив в ЗСУ, а потім вирушив до США, щоб підвищити обізнаність усього світу про війну в Україні.
В рамках одного з таких просвітницьких заходів, за сумісництвом презентації нової пісні, присвяченій війні в Україні, артист зробив незвичну заяву.
Макс Барських згадав, що виступає під псевдонімом, і не виключає можливість повернутися до свого коріння, і продовжити кар'єру співака під своїм справжнім ім'ям - Микола Бортник.
"Я думаю про це. Макс Барських - мій сценічний псевдонімом. Моє справжнє ім'я - Микола. Напевно, я зроблю це з часом"– - сказав співак.
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