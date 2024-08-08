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Ховала очі за окулярами: Софія Ротару засвітилася в ресторані - як вона виглядає

Еліна Чигис
8 серпня 2024, 22:57
119
Софія Ротару відсвяткувала свій день народження в колі сім'ї.
Софія Ротару
Софія Ротару відсвяткувала день народження / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Українська співачка Софія Ротару, яка багато років жила і працювала в країні-терористі РФ, але на початку повномасштабної війни підтримала батьківщину, відсвяткувала своє 77-річчя.

У мережі з'явилося відео, на якому артистка засвітилася разом із сином Русланом Євдокименком та онукою Сонею. Рідні співали для Ротару "Happy Birthday to you".

На кадрах видно, що сімейство зібралося в ресторані, де офіціант виносив торт, на якому була свічка. Хоча не відомо, де ж саме перебуває Ротару, але багато шанувальників упевнені, що подія відбулася за кордоном - в Італії.

Артистка обрала для події сонцезахисні окуляри та сукню-вишиванку і мала просто чудовий вигляд.

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інфографіка, Софія Ротару, Ротару
інфографіка, Софія Ротару, Ротару / Главред

    Хто така Софія Ротару?

    Софія Михайлівна Ротару - радянська та українська естрадна співачка (сопрано) і актриса. Лауреатка премії Ленінського комсомолу (1978). Народна артистка СРСР (1988). Кавалер молдавського ордена Республіки (1997). Геройка України (2002). Національна легенда України (2021).
    У лютому 2022 року співачка однозначно підтримала Україну. 28 лютого 2022 року Софія опублікувала допис в Інстаграмі, де чітко окреслила свою позицію і назвала речі своїми іменами: "російські ракети знищують мирних жителів", "молюся за наших захисників і мир в Україні".

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    Зазначимо, на думку Алана Бадоєва, Софії Ротару, як артистці "старої епохи" навряд чи вдасться повернутися на колишнє місце на зоряному Олімпі. Це не применшує її значущість, як співачки, проте як раніше вже не буде, вважає він.

    А також у тимчасово окупованому Росією Криму окупанти запропонували позбавити Софію Ротару вілли та зробити РАЦС із готелю Villa Sofia, що належить їй, у Ялті.

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