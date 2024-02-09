У Криму окупанти розкатали губу на віллу і готель Софії Ротару - пропагандисти

У тимчасово окупованому Криму окупанти запропонували позбавити Софію Ротару вілли і зробити РАГС із готелю Villa Sofia, що належить їй, у Ялті.

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Колаборанти хочуть "націоналізувати" віллу і готель співачки в Ялті / колаж Главред, фото УНІАН і скріншоти з відео

У тимчасово окупованому країною-агресором РФ Криму колаборанти запропонували відібрати в легендарної української співачки Софії Ротару віллу і зробити з її готелю Villa Sofia в Ялті "палац одружень". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, цитуючи так звану главу окупаційної "Ялтинської адміністрації" Яніну Павленко.

Вона напередодні заявила, що "російська громада Криму" звернулася з пропозицією позбавити Ротару звання "почесний громадянин Ялти", заявивши, що їй нібито не зрозуміла "позиція" української співачки.

Зі свого боку колаборант Сергій Цеков, який називає себе "сенатором" від окупованого Криму, запропонував "націоналізувати" готель співачки в Ялті та заявив, що Ротару "займає антиросійську позицію, фінансово підтримувала Збройні сили України починаючи з 2014 року до 2022 року і була проти возз'єднання Криму з Росією".

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Раніше він уже пропонував продати нерухомість Ротару в Криму і передати виручені кошти "на підтримку учасників спеціальної військової операції".

Російські пропагандисти повідомляють, що окупаційна "влада" чекає ухвалення законопроєкту - для того, щоб запустити процедуру вилучення вже в лютому 2024 року.

Нагадаємо, раніше онук-утікач Софії Ротару Анатолій Євдокименко висловився про війну і гідність, а також поділився своїми планами на майбутнє. Спадкоємець планує побудувати музичну кар'єру в Європі.

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