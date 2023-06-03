Він підготував коханій сюрприз і здивував її своїм романтичним вчинком.

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Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сцені/ instagram.com/vietalduzhyk

Один з учасників гурту Kalush Orchestra, сопілкар і бітбоксер Віталій Дужик романтично освідчився своїй дівчині на сцені просто під час концерту перед усіма глядачами.

Дівчина була приємно здивована і одразу почала плакати. Відео музикант оприлюднив в Instagram.

Романтичну пропозицію він зробив під час благодійного концерту колективу у польському місті Лодзь.

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Музикант піднявся на сцену без сценічного гриму і тримаючи в руках великий букет квітів. Він покликав до себе свою кохану, а тоді став на одне коліно й освідчився.

"Ти найпрекрасніша найвеселіша дівчина у світі, з якою я хочу бути все життя. Вийдеш за мене?" – сказав Віталій.

Після того, як розгублена Євгенія відповіла "так" і розплакалася від щастя, зал вибухнув оплесками.

Підписники у коментарях підтримали новоспечених наречених. Вони писали:

"Аж мурахи шкірою, вітаю вас!",

"Дай Боже вам довгих щасливих років спільного життя! Гарна пара!",

"Вітаю, це так зворушливо".

Віталій Дужик з коханою Євгенією/ instagram.com/vietalduzhyk

Раніше Главред розповідав, як Kalush Orchestra порвали фінал Євробачення-2023. Вони відкрили Євробачення-2023 переможною піснею Stefania, та представили новий трек Changes. Глядачів чекав яскравий виступ. Частина шоу була знята в київському метро, частину артисти виконали наживо – в нових костюмах і зі зміненим аранжуванням. Під час їхнього виступу глядачі могли побачити навіть принцесу Кетрін Уельську.

Нагадаємо, популярний український гурт Kalush Orchestra зустрівся з легендарним американським актором Арнольдом Шварценеггером. Це вже їх друга зустріч. На заході музиканти поспілкувалися із зіркою Голлівуду, подякували за підтримку України та зробили фото. Шварценеггер запросив їх на свій саміт у Відні – Austrian World Summit.

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