Учасник гурту Kalush Orchestra освідчився дівчині просто на сцені

Один з учасників гурту Kalush Orchestra, сопілкар і бітбоксер Віталій Дужик романтично освідчився своїй дівчині на сцені просто під час концерту перед усіма глядачами.
Дівчина була приємно здивована і одразу почала плакати. Відео музикант оприлюднив в Instagram.
Романтичну пропозицію він зробив під час благодійного концерту колективу у польському місті Лодзь.
Музикант піднявся на сцену без сценічного гриму і тримаючи в руках великий букет квітів. Він покликав до себе свою кохану, а тоді став на одне коліно й освідчився.
"Ти найпрекрасніша найвеселіша дівчина у світі, з якою я хочу бути все життя. Вийдеш за мене?" – сказав Віталій.
Після того, як розгублена Євгенія відповіла "так" і розплакалася від щастя, зал вибухнув оплесками.
Підписники у коментарях підтримали новоспечених наречених. Вони писали:
- "Аж мурахи шкірою, вітаю вас!",
- "Дай Боже вам довгих щасливих років спільного життя! Гарна пара!",
- "Вітаю, це так зворушливо".
Раніше Главред розповідав, як Kalush Orchestra порвали фінал Євробачення-2023. Вони відкрили Євробачення-2023 переможною піснею Stefania, та представили новий трек Changes. Глядачів чекав яскравий виступ. Частина шоу була знята в київському метро, частину артисти виконали наживо – в нових костюмах і зі зміненим аранжуванням. Під час їхнього виступу глядачі могли побачити навіть принцесу Кетрін Уельську.
Нагадаємо, популярний український гурт Kalush Orchestra зустрівся з легендарним американським актором Арнольдом Шварценеггером. Це вже їх друга зустріч. На заході музиканти поспілкувалися із зіркою Голлівуду, подякували за підтримку України та зробили фото. Шварценеггер запросив їх на свій саміт у Відні – Austrian World Summit.
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