Скандал з виставою "Ленкома" в Ізраїлі: перелякані росіяни порозумілися

Відомий російський актор і затятий противник путінського режиму Анатолій Білий (уродженець Вінниччини) нібито мало не поодинці зірвав гастролі театру зі столиці країни-агресора РФ "Ленком" в Ізраїлі. У всякому разі, таку версію висловив директор театру Марк Варшавер і озвучив її пропагандистським росЗМІ.
"Справа в тому, що купка хуліганів на чолі з актором Анатолієм Білим, який добре відомий в Росії, погрожують і мають намір не допустити гастролі "Ленкому". Нам не потрібні проблеми. Мені, як керівнику театру, набагато важливіше здоров'я моїх артистів і співробітників – а ми повинні були поїхати туди більшим колективом зі ста чоловік – ніж гастролі", – виправдовувався Варшавер.
Путініст-адміністратор ще поскаржився на те, що дуже сильно "труять" іншу досвідчену путіністку з числа трупи театру. А саме - актрису Олесю Железняк (зірку низькопробних комедій видного пропагандиста Тіграна Кеосаяна за типом "Конвалія срібляста").
На думку директора "Ленкому", винен у цькуванні саме Білий. І він нібито загрожував життю цілої трупи з 100 акторів.
Нагадаємо, раніше зірка українського серіалу "Свати" Олеся Железняк, нещодавно в інтерв'ю заявила, що президент України "хоче вбити її дітей". Таку заяву вона зробила пропагандисту Борису Корчевникову.
Так, за словами путіністки, вона не розуміє, що сталося з Зеленським і чому ж він так змінився. "Я навіть не знаю, яка метаморфоза повинна статися з людиною, правда, не знаю... значить, це було. Навіть іноді подумки питаю: "Володя, Невже ти так ненавидів мене до такої міри ,що хочеш вбити моїх дітей?!", - запитує Железняк у президента України, замість того, щоб звернутися до оскаженілого Путіна і запитати його, чому він вбиває українських дітей.
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