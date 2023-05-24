Взяв і розчавив танком авто: Шварценеггер став співробітником Netflix

Легендарний Арнольд Шварценеггер отримав нову посаду - тепер він директор з екшену на стрімінговій платформі Netflix.

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Арнольд Шварценеггер почав працювати на Netflix / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com і скріншот

Легендарний американський актор, продюсер і політик (ексгубернатор Каліфорнії) Арнольд Шварценеггер став директором з екшену на найпопулярнішій у світі стрімінговій відеоплатформі Netflix. І вкрай ефектно показав на YouTube фанатам старт своєї роботи

На початку відеоролика Шварценеггер під'їжджає до штаб-квартири Netflix-ні багато, ні мало - на бойовому танку. Причому він не забув натуральними чином наїхати на припаркований легковий автомобіль.

Потім актор, вже сидячи в офісі, проанонсував кілька екшен-серіалів і фільмів, які скоро вийдуть на Netflix. Серед них - бойовик "Тайлер Рейк: операція з порятунку 2" з Крісом Хемсвортом, трилер "Кам'яне серце" з Галь Гадот і Джеймі Дорнаном, а також серіал "Фубар", в якому знявся сам Шварценеггер в головній ролі (і це його серіальний дебют в принципі).

відео дня

Нагадаємо, раніше соліст рок-групи" Антитіла " Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в тероборону, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

До того українська поп-співачка Jerry Heil і співачка / телеведуча Леся Нікітюк виконали гумористичну пісню дуетом - за мотивами інтернет-мема про росіянку, яка не хотіла їхати з анексованого Росією Криму.

"Душевно, по-домашньому. Цілий день позавчора носила в собі ідею, що варто зробити який-небудь трек з цього відео. Ніяк не могла прийняти, що якось радісно від цих подій. Тому що це не наш менталітет - писати коменти "так вам і треба" і радіти, коли комусь погано. Але від відчуття справедливості все тремтіло. І вночі мені пише Леся Нікітюк - з тією ж ідеєю! Це була доля", ‒ написала артистка.

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