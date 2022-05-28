Штраф і тюремний термін: Шакіра опинилася під судом через шахрайство

Шакіра може сісти у в'язницю за несплату податків / instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра заборгувала Іспанії близько 15 мільйонів доларів податків, за що тепер повинна постати перед судом. Про це повідомляє видання People.

Справу про шахрайство було відкрито ще в січні 2018 року. Співачку визнали винною, вона виплатила 25 мільйонів у вигляді належних податків, проте провину не визнала, і подала апеляцію.

Юристи артистки вирішили скористатися лазівкою в іспанському законодавстві: у 2012-2014 роках, коли Шакіра нібито не платила податки, вона проживала на Багамах, бо є резиденткою цієї країни. Згідно із законами Іспанії, ті, хто знаходиться на території країни менше 183 днів на рік, повинні платити податок тільки з прибутку, отриманого на території Іспанії.

Таким чином захисники артистки намагаються довести, що відсутність виплат було викликано тимчасовим проживанням на території іншої країни, а не спробою приховати доходи, що розцінюється, як податкове шахрайство.

Однак іспанський суд відхилив апеляцію - у них з'явилися докази того, що Шакіра лише "робила вигляд", що не жила в Іспанії в той період часу, а зароблені гроші виводила на офшорні рахунки.

Таким чином співачку чекає повторний суд, штраф і в'язниця. Останнє, втім, може і не відбутися, якщо термін тюремного ув'язнення, призначений судом, виявиться рівним двом рокам або менше.

Читайте такжеЗлата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Раніше голлівудська актриса Шерон Стоун оригінальним способом показала свою підтримку Україні у війні проти Росії на Каннському кінофестивалі.

Інші новини: