УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Штраф і тюремний термін: Шакіра опинилася під судом через шахрайство

28 мая 2022, 01:48

Артистку звинувачують у проведенні податкових махінацій.

false
Шакіра може сісти у в'язницю за несплату податків / instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра заборгувала Іспанії близько 15 мільйонів доларів податків, за що тепер повинна постати перед судом. Про це повідомляє видання People.

Справу про шахрайство було відкрито ще в січні 2018 року. Співачку визнали винною, вона виплатила 25 мільйонів у вигляді належних податків, проте провину не визнала, і подала апеляцію.

Юристи артистки вирішили скористатися лазівкою в іспанському законодавстві: у 2012-2014 роках, коли Шакіра нібито не платила податки, вона проживала на Багамах, бо є резиденткою цієї країни. Згідно із законами Іспанії, ті, хто знаходиться на території країни менше 183 днів на рік, повинні платити податок тільки з прибутку, отриманого на території Іспанії.

Таким чином захисники артистки намагаються довести, що відсутність виплат було викликано тимчасовим проживанням на території іншої країни, а не спробою приховати доходи, що розцінюється, як податкове шахрайство.

Однак іспанський суд відхилив апеляцію - у них з'явилися докази того, що Шакіра лише "робила вигляд", що не жила в Іспанії в той період часу, а зароблені гроші виводила на офшорні рахунки.

Таким чином співачку чекає повторний суд, штраф і в'язниця. Останнє, втім, може і не відбутися, якщо термін тюремного ув'язнення, призначений судом, виявиться рівним двом рокам або менше.

Читайте такжеЗлата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

Раніше голлівудська актриса Шерон Стоун оригінальним способом показала свою підтримку Україні у війні проти Росії на Каннському кінофестивалі.

Інші новини:

шоу-бізнес Шакіра новини шоу бізнесу
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

02:37

П’ять областей будуть під ударом: Данілов пояснив, куди далі посунеться армія РФ

02:02

"Російськомовний українець тепер не українець?": Мішина втрутилася в мовний скандал

01:48

Штраф і тюремний термін: Шакіра опинилася під судом через шахрайство

01:32

В'ятрович пояснив, навіщо демонтувати радянські пам'ятники в Україні під час війни

00:44

Ірина Білик показала, що залишилося від її будинку, в якому місяць жили рашисти

Реклама
00:01

Порошенко хотів залишити Україну через Польщу, але його не пропустили

27 травня, п'ятниця
23:54

Осадча і Єфросиніна емоційно відреагували на петицію про заборону абортів

23:42

"Ганьба нації": українка і учасниця низькопробного російського шоу набрехала про життя в Луганську

23:29

Злата Огневич розкрила таємницю свого особистого життя

23:28

Хоче знищити українців: Байден знову звинуватив Путіна

23:25

"Випадки будуть": санітарний лікар дав прогноз щодо мавпячої віспи

22:51

Україна вдарить американськими РСЗВ MLRS по планах Росії на анексію Херсона - АрестовичВідео

22:50

Співмірно з "ЛНР" і "ДНР": В'ятрович розповів, що робить українців слабкішимиВідео

22:40

Прикордонники поміняли правила виїзду для військовозобов'язаних з України: список змін

22:21

США не вступатимуть у конфлікт з Росією на Чорному морі - Пентагон

22:09

Готують подарунок диктатору Путіну на ювілей: у розвідці розповіли, як довго можуть тривати обстріли українських містВідео

21:57

Собор УПЦ МП схвалив рішення про повну незалежність

21:51

Марія Бурмака показала брата-героя, який нещодавно став батьком: "Ми всі дуже чекаємо тебе"

21:48

Найважчі бої – у серпні: астролог спрогнозував терміни завершення війниВідео

21:48

Неймовірно смачні і хрусткі картопляні зрази за 10 хвилин: простий рецептВідео

Реклама
21:33

Бійці ЗСУ на Харківщині ударом з ПЗРК Перун розтрощили ворожий вертоліт Ка-52 АлігаторВідео

21:22

Озброєння на шляху до нас: Кулеба анонсував нову допомогу від США

21:15

Український пес-сапер Патрон отримав суперпрестижну премію на Каннському фестивалі

20:45

Кремль повернувся до ідеї штурмувати Київ: Путін хоче закінчити війну до осені – ЗМІВідео

20:36

"Путіну війна з рук не зійде": Шольц зважився на відправку зброї ЗСУ для битви з армією РФВідео

20:10

Прикмети на 29 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

Олександра Еллерта захейтили за "псевдопатріотизм" - жорстка відповідь коміка

19:39

Дута проблема, або Чому Захід не поспішає постачати зброю УкраїніПогляд

19:33

"Залишилися лічені одиниці": концертний ринок Росії спорожнів

19:32

Війська РФ готуються до наступу під Ізюмом і намагаються оточити ЗСУ на Донбасі - МіноборониВідео

19:19

"Не пропонуйте нам здатися, краще допоможіть": звернення українського бійця-історика до заходу підкорило Мережу

18:42

Росія - велика Україна, переворот у Кремлі і повстання мас: названі три сценарії повалення ПутінаВідео

18:30

Ексдержсекретаря США Кіссінджера, який пропонував йти на поступки Путіну, додали в базу "Миротворця"

18:15

Alyona Alyona розсекретила причини її розставання з молодим коханцем

18:05

Світ готується до ймовірного застосування Росією ядерної зброї - ЗеленськийВідео

18:04

Запах згарища, пусті цегляні коробки: Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінкаФотоВідео

18:03

Найважча ситуація - на Сході: Міноборони Британії зробило карту бойових дій в УкраїніВідео

17:39

Сатанинські дні в червні 2022: чого варто остерігатися і як не накликати нещастя

17:37

Армія України до кінця серпня виб'є війська РФ на позиції 23 лютого - ХоджесВідео

17:19

Європа ризикує повторити долю Римської імперії: чому Україні варто зайнятися "нахабною дипломатією"Погляд

Реклама
17:17

Кінець кредитним канікулам: ПриватБанк, Ощадбанк і Монобанк змінили умови для українців

17:11

Ліжок не вистачає, а людей змушують віддавати кров: лікарні Криму забиті "трьохсотими" окупантами

17:09

"Якого біса в нього досі працює телефон?": генерал США назвав помилки армії РФ у війніВідео

17:08

Настя Приходько розкрила подробиці свого гомосексуального досвіду

16:58

Український пілот "підсмажив" над Херсонщиною ворожий Су-35 за 100 млн доларівВідео

16:38

В Україні буде нестача окремих ранніх овочів: в уряді озвучили список

16:30

США хочуть задавити РФ, а Європа боїться Путіна: на Заході дебати через війну проти України - NYTВідео

16:19

В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривеньВідео

16:17

Данілов пояснив, чому влада перед війною не попередила і не евакуювала українцівВідео

16:13

"Я не спілкуюся зараз": Остап Ступка прокоментував розлучення сина з Логуновою

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять