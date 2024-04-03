Шерон Стоун показала фанатам дорослого прийомного сина

Відома і легендарна актриса Шерон Стоун захопила рідкісним фото зі своїм 18-річним сином Лердом, усиновленим у 2005 році

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Шерон Стоун показала фанатам прийомного сина Леірда Вонна / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com та Instagram

Легендарна голлівудська актриса (зірка фільму "Основний інстинкт") Шерон Стоун вра зила свою армію фанатів в Instagram спільним селфі зі своїм прийомним сином Леірдом Вонном.

Хлопець постав перед камерою смартфона в простому вбранні - чорній шапці та футболці. У цей час легендарна артистка щасливо посміхається і позує майже без макіяжу.

"Шукаємо коледж", - підписала актриса фото.

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До слова, Стоун усиновила всіх своїх трьох дітей. Так, старшого сина Роена зірка всиновила 2000 року, коли була одружена з бізнесменом Філом Бронштейном. Утім, після розлучення ексчоловік позбавив її через суд прав піклування над хлопцем. У 2005 році Стоун усиновила Леірда Вонна, а ще через рік - Квінна Келлі.

Хто така Шерон Стоун? Шерон Стоун - американська актриса, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) і "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що вакантну роль Джеймса Бонда, агента 007, може зайняти тепер уже оскароносний Кілліан Мерфі. Творці "бондіани" пильно стежать за його творчістю після оглушливого успіху "Оппенгеймера".

Також представники голлівудської зірки Наталі Портман підтвердили, що вона офіційно розлучилася з чоловіком-хореографом Бенжаменом Мільп'є, після 11 років шлюбу. Причиною розставання стала систематична невірність чоловіка.

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