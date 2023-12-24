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Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей

Єлизавета Бельмас
24 грудня 2023, 21:12
У мережі з'явилися різдвяні фото відомої на весь світ сім'ї.
Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей
Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей / колаж: Главред, фото: скиншот Instagram

Дружина футболіста Девіда Бекхема показала своїм фанатам рідкісні різдвяні фото їх сім'ї в Маямі на святкуванні Різдва. Опублікувала їх Вікторія у своєму Instagram.

По фото стає ясно, що на святі був певний дрес-код, а саме - піжами і шапочки Санта Клауса.

Також на святкових фото зіркової родини можна побачити невістку подружжя, проте є і сумні новини. Родині не вдалося зібратися повністю і син Ромео зі своєю дівчиною Мією на святі не був присутній.

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Як мама і "вогнище" сім'ї Вікторія досить зворушливо і мило підписала різдвяні знімки:

Санта в Маямі прийшов рано. Люблю вас усіх. Сильно сумуємо, Ромео, - написала Вікі.

  • Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей
  • Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей
  • Щемить серце: Вікторія Бекхем опублікувала рідкісні фото зіркового чоловіка і дітей

Трохи пізніше, по всій видимості, сімейство ностальгувало і в мережі з'явилися нові фото, а саме - знімки дітей, де вони всі разом і син Ромео в тому числі.

Діти Вікторії та Девіда Бекхемів
Діти Вікторії та Девіда Бекхемів / скріншот Instagram

Зіркова родина Бекхемів

Нагадаємо, не так давно Девід Бекхем змінив імідж. З лондонського денді, в образі якого Бекхем хизувався останні кілька років, він перетворився в помолоділу версію себе зразка двохтисячних.

А ось вже в наступному році Вікторія і Девід Бекхем відсвяткують 25-ту річницю весілля - великий термін для пари зірок, чия привабливість і армія фанатів лише зростає з кожним роком. Таблоїди ворожать: у чому ж секрет їх міцних відносин. Главред поділився цією інформацією.

Також, за чверть століття пара в популярній культурі набула статусу скелі в плані сімейних цінностей - їх невеликий клан завжди разом і дуже дружний, а те, що Вікі і Девід все ще закохані один в одного, як підлітки, не викликає ні в кого сумнівів. Однак у їхньому сімейному житті все ж був темний період. Про нього подружжя згадало в документальному серіалі від Netflix, присвяченому футболістові. Йдеться про роман спортсмена з його асистенткою на ім'я Ребекка Лус.

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