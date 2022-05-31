Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе на межі розлучення

Віра Брежнєва розлучається з Костянтином Меладзе / instagram.com/ververa

В росЗМІ активно ходять чутки про те, що українська співачка, ексучасниця гурту ВІА Гра Віра Брежнєва та її чоловік, композитор і музичний продюсер Костянтин Меладзе, знаходяться на межі розлучення.

Причиною для сварки вважають велику різницю в поглядах на війну в Україні і політичну ситуацію в світі у зв'язку з нею. Продюсер за більш ніж три місяці військового вторгнення рф жодного разу не висловив свою громадську позицію, в той час як Брежнєва всерйоз займається волонтерською діяльністю.

Мовчання Меладзе пов'язують з його небажанням розлучатися з цілком успішним бізнесом, який він багато років будував в країні-агресорі. Так, з чуток, його небажання висловлюватися стає причиною для сварок в парі.

Навіть від'їзд Брежнєвої з Італії, де у її чоловіка є нерухомість, в Польщу для збору гуманітарної допомоги для українців, пов'язують не тільки з бажанням допомогти співвітчизникам, а вважають ознакою розколу у відносинах співачки і продюсера.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе у шлюбі з 2015 року.

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