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Шакіра б'є світові рекорди завдяки зраднику Піке

13 березня 2023, 02:00
Новий трек Шакіри, який вона присвятила своєму невірному чоловікові, приніс їй безліч рекордів у Книзі рекордів Гіннеса.
Шакіра
Шакіра потрапила в Книгу рекордів Гіннеса завдяки треку "Music Sessions # 53", який вона присвятила Жерару Піке / instagram.com/shakira

Колумбійська співачка Шакіра розлучилася зі своїм партнером, іспанським футболістом Жераром Піке, в червні через зради спортсмена. І хоч пара офіційно так і не уклала шлюб, разом вони виховували двох спільних дітей.

Негативні емоції через зраду артистка направила в творчість, і це принесло свої благодатні плоди. Так під час інтерв'ю для Джиммі Феллона на The Tonight Show вона розповіла, що її танцювальний трек "Music Sessions #53", який вона присвятила невірному чоловікові, потрапив до Книги рекородів Гіннеса відразу в 14 категоріях.

Серед інших, її композиція в колаборації з діджеєм Bizarrap зібрала 100 мільйонів переглядів на YouTube серед латиноамериканських композиції, і стала найбільш завантажуваною на музичній платформі Spotify за добу (також серед латиноамериканських треків).

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Шакіра зізналася, що писала цю пісню як "здоровий спосіб випустити свої емоції", але вона рада, що трек став своєрідним маніфестом всіх жінок, яких коли-небудь зраджували кохані.

"Яким доводилося так довго миритися зі всяким лайном. Хоча я і писала цю пісню для себе, мені здається, вона призначена для всіх жінок, яким потрібно виговоритися, яким потрібен голос, що говорить за них", - підкреслила артистка.

Нагадаємо, 45-річна колумбійська співачка Шакіра та 35-річний іспанський футболіст Жерар Піке у червні 2022 року розійшлися після 11 років стосунків. Артистка пішла від спортсмена через його невірність, та спромоглася відсудити у нього синів. Горда колумбійка живе з високо піднятою головою, і новий статус вільної жінки їй, до речі, дуже до лиця.

Раніше Шакіра показала знімки у напівпрозорій сукні, виконані для новорічної рекламної кампанії британського модного будинку Burberry.

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