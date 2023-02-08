Сестра Меган Маркл подала на неї в суд і вимагає величезну суму: що сталося

Саманта Маркл у своєму клопотанні заявила, що заява Меган Маркл піддала її "приниженню, ганьбі і ненависті в світовому масштабі".

Принц Гаррі та Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Герцог і герцогиня Сассекські будуть допитані в рамках справи про наклеп, порушеної в США зведеною сестрою Меган - Самантою Маркл.

Як повідомляє Page Six, Саманта подає до суду на принца Гаррі та Меган Маркл за "наклеп і образливу брехню" після відвертого інтерв'ю пари з Опрою Вінфрі в 2021 році. Так, зведена сестра Меган Маркл стверджує, що герцогиня Сассекська обмовила її, коли вона "помилково і зловмисно" сказала, що вона "єдина дитина".

Позивачка вимагає від родички компенсацію в розмірі 75 тисяч доларів (близько трьох мільйонів гривень).

Меган Маркл раніше подавала клопотання про припинення дачі свідчень у справі, але вона була відхилена суддею Флориди Шарлін Едвардс Ханівелл.

Саманта Маркл у своєму клопотанні заявила, що заява Меган Маркл піддала її "приниженню, ганьбі і ненависті в світовому масштабі".

"Позивач, який страждає на розсіяний склероз і прикутий до інвалідного візка, подає цей позов за наклеп на основі завідомо неправдивих і зловмисних заяв, зроблених її зведеною сестрою, перед світовою аудиторією, включаючи приблизно 50 мільйонів людей в 17 країнах, які дивилися шоу Опри. Інтерв'ю Вінфрі з відповідачем Меган Маркл і її чоловіком, принцом Англії Гаррі", — йдеться в заяві.

"Меган, яка була зображена разом з принцом Гаррі на обкладинці щорічного випуску журналу Time Magazine "найвпливовіші люди світу", опублікувала і поширила помилкову і зловмисну брехню, спрямовану на те, щоб зруйнувати репутацію позивача і піддала позивача приниженню, ганьбі і ненависті в світовому масштабі", — додав він.

Нагадаємо, раніше Принц Гаррі у своїх скандальних мемуарах розповів, як він в 16 років втратив цноту на задньому дворі бару "з набагато старшою жінкою". Після того, як написана принцом книга "запасний" вийшла в світ, до журналістів звернулася 40-річна Саша Велпоуп, яка розповіла, що саме вона була тією дівчиною.

За словами жінки, вона не була набагато старше Гаррі – в той день їй якраз виповнилося 19 років, так що різниця у віці між ними становила 3 роки. Жінка розповіла подробиці про ту ніч журналістам кількох видань.

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