"Чоловік загинув у гаражі": РФ атакувала Херсонщину, є загиблий і постраждалі

Місцевий житель селища, по якому вдарили окупанти, отримав травми, несумісні з життям. Ще п’ятеро людей постраждали, серед них дитина.

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РФ атакувала Херсонщину, є загиблий і постраждалі/ колаж: Главред, фото: Херсонська обласна прокуратура, скрін

Російські окупанти ввечері у середу, 5 липня, вдарили по селищу Білозерка у Херсонській області. Одна людина загинула, ще п’ятеро постраждали.

Загарбники нанесли удар по житлових будинках. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Він розповів, що 58-річний чоловік в момент атаки окупантів отримав травми, несумісні з життям. Він перебував у гаражі, коли загарбники нанесли удар. У самому будинку сталася пожежа.

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Серед п’ятьох людей, які постраждали, є дитина – 10 річний хлопчик.

"Постраждав 10-річний хлопчик та 56-річна жінка. Внаслідок удару по ще одній оселі легкі поранення отримав 51-річний чоловік, а також двоє жінок, 70 та 41 рік", – повідомив Єрмак.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупаційні війська у вівторок, 27 червня, завдали ракетного удару по Краматорську. Загарбники вдарили по закладу харчування, де було багато людей. Російські ракети вбили в Краматорську 12 людей, зокрема, трьох дітей. Було травмовано та поранено понад 60 осіб.

У вівторок, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Первомайський Харківської області. В результаті удару постраждали десятки людей, серед них – діти.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни продовжують щоденно тероризувати українців "Шахедами" та крилатими ракетами. Він зазначив, що більшість ударів завдається вночі, тому що це ускладнює роботу ППО.

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