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СБУ оголосила підозру популярній співачці

Олена Кюпелі
31 жовтня 2023, 18:54оновлено 31 жовтня, 21:37
Чичеріна дивує своєю недалекістю і ущербністю вже давно.
Чичеріна
Чичеріна-посміховисько і обличчя всієї Росії / Колаж фото УНІАН і Telegram

СБУ повідомила про підозру російській співачці Чичеріної, яка погрожувала українцям сибірськими концтаборами

За інформацією Телеграм-каналу служби, служба безпеки зібрала доказову базу на російську співачку Юлію Чичеріну, яка підтримала збройну агресію Росії.

"За даними слідства, напередодні 2023 року вона опублікувала на власному Ютуб-каналі відеозвернення, де закликала сили оборони здаватися в полон. Крім того, у своєму виступі Чичеріна погрожувала українським захисникам ув'язнення в російські концтабори в Сибіру", - сказано в повідомленні.

відео дня

За інформацією каналу, це відео було підхоплено пропагандистами центральних інформресурсів Кремля, а також поширене на телеграм-каналах терористичних організацій окупованих Росією територій.

"Також після теракту агресора в Оленівці фігурантка приїхала в тимчасово окуповане селище і дала там концерт, під час якого закликала місцевих жителів вступати до лав загарбників. Таку агітацію вона супроводжувала "гаслами", в яких виправдовувала тимчасову окупацію частини України", - повідомило відомство.

На фото - Заява СБУ:

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь терориста-Росії.

Нагадаємо, досвідчений путініст Григорій Лепс і не менш запекла путинистка Юлія Чичеріна (разом з якимось початківцем-путинистом Владом Маленко) випустили новий низькопробний пропагандистський трек.

Раніше також група Бі-2, яка засудила напад Росії на Україну і вбивства мирних громадян, заспівали свою легендарну пісню "Мій рок-н-рол", проте без божевільної путіністки, російської терористки Чичеріної. Замість неї пісню заспівала актриса Чулпан Хаматова.

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Юлія Чичеріна новини шоу бізнесу
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