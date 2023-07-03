Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос хоч і відвідує Київ час від часу, живе з початку повномасштабної війни в Монако. Там вона не відмовляє собі в задоволенні відвідувати різні світські заходи.
Не відмовилася Дімопулос і від спілкування з друзями з країни-окупанта. На вихідних артистка похвалилася запрошенням на вечірку, яка була присвячена Дню народження Лоліти Османової - доньки російського олігарха Ельдара Османова.
На своїй сторінці в Instagram вона спершу опублікувала фото іменинниці з побажанням здійснення бажань, потім показала знімки, які вона зробила під час свята.
Поки Санта Дімопулос в публічному просторі не коментувала свою участь у вечірці, яку влаштувала уродженка країни, що схвалює повне знищення українського народу.
Раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.
Також український телеведучий Олексій Суханов розкрив подробиці своїх стосунків з батьками, які живуть у країні-окупанті та підтримують військову пропаганду.
Інші новини: