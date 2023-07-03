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Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

Анна Підгорна
3 липня 2023, 19:42 оновлено 3 липня, 19:45
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Вечірка, влаштована з нагоди свята, була організована в Монако.
Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха
Санта Дімопулос засвітилася на вечірці Лоліти Османової / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос хоч і відвідує Київ час від часу, живе з початку повномасштабної війни в Монако. Там вона не відмовляє собі в задоволенні відвідувати різні світські заходи.

Не відмовилася Дімопулос і від спілкування з друзями з країни-окупанта. На вихідних артистка похвалилася запрошенням на вечірку, яка була присвячена Дню народження Лоліти Османової - доньки російського олігарха Ельдара Османова.

На своїй сторінці в Instagram вона спершу опублікувала фото іменинниці з побажанням здійснення бажань, потім показала знімки, які вона зробила під час свята.

відео дня

Поки Санта Дімопулос в публічному просторі не коментувала свою участь у вечірці, яку влаштувала уродженка країни, що схвалює повне знищення українського народу.

Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха
Санта Дімопулос засвітилася на вечірці Лоліти Османової / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Раніше Олег Винник розповів, яка доля чекає його суперхіти, які були написані російською мовою - співак відповів, чи буде він слідувати тренду з перекладом пісень українською.

Також український телеведучий Олексій Суханов розкрив подробиці своїх стосунків з батьками, які живуть у країні-окупанті та підтримують військову пропаганду.

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