Санта Дімопулос гульнула на Дні народження у доньки російського олігарха

Вечірка, влаштована з нагоди свята, була організована в Монако.

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Санта Дімопулос засвітилася на вечірці Лоліти Османової / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка та медіадива Санта Дімопулос хоч і відвідує Київ час від часу, живе з початку повномасштабної війни в Монако. Там вона не відмовляє собі в задоволенні відвідувати різні світські заходи.

Не відмовилася Дімопулос і від спілкування з друзями з країни-окупанта. На вихідних артистка похвалилася запрошенням на вечірку, яка була присвячена Дню народження Лоліти Османової - доньки російського олігарха Ельдара Османова.

На своїй сторінці в Instagram вона спершу опублікувала фото іменинниці з побажанням здійснення бажань, потім показала знімки, які вона зробила під час свята.

відео дня

Поки Санта Дімопулос в публічному просторі не коментувала свою участь у вечірці, яку влаштувала уродженка країни, що схвалює повне знищення українського народу.

Санта Дімопулос засвітилася на вечірці Лоліти Османової / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

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