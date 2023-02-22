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Найвідоміший пес України Патрон потрапив в лікарню через свою роботу

22 лютого 2023, 19:40
Для тварини довелося проводити медичні обстеження через серйозну загрозу для здоров’я.
Пес Патрон
Пес Патрон опинився в лікарні через свою роботу/ Instagram patron_dsns

Найвідоміший український пес Патрон, який працює сапером у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, потрапив до лікарні через свою роботу.

Песика довелося відвезти до лікарні для обстеження тому, що його робота пов'язана з небезпечними газами та речовинами, які можуть серйозно нашкодити здоров’ю. Про це повідомляється на сторінці пса-сапера в Instagram.

У публікації, яка написана нібито від імені самого пса Патрона, сказано, що собачку відвезли у ветлікарню для того, щоб взяти аналізи і перевірити стан його здоров’я. До закладу він вирушив разом зі своїм господарем, начальником частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області Михайлом Ільєвим.

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Зазначається, що специфіка роботи Патрона передбачає необхідність регулярних обстежень та контролю його стану здоров’я. Адже небезпечні речовини, з якими він має справу, у разі накопичення в організмі можуть завдати великої шкоди тварині.

При цьому в публікації в Instagram Патрон нібито сам "розповів" про свої враження від такої поїздки і поскаржився, що з нього "викачали відро крові".

"Мене жорстоко схопили і тримали 10 людей. Я кричав: "Ні! Це моя кров! Я вам її не віддам!". Найгірше, що Михайло (!!!), Михайло теж був задіяний під час цього жорстокого поводження з тваринами... Тримав мені рота, заплющував очі, щоб я не бачив голку. Я бачив! Я все бачив! І всіх запам'ятав! Зі мною все добре, не рахуючи, що в мене взяли ціле відро крові", – зазначається в іронічному коментарі пса Патрона до всього, що з ним відбувалося.

Пес Патрон
Instagram patron_dsns
Пес Патрон
Instagram patron_dsns

Також песик закликав усіх своїх підписників допомагати іншим тваринкам, які мають проблеми зі здоров’ям, потребують лікування, але не мають господарів, які можуть для них забезпечити медичну допомогу.

Раніше повідомлялося, що співачка Надя Дорофєєва зустрілася з найвідомішим співробітником ДСНС України – сапером Патроном. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію знімків, на який позувала з псом-сапером на руках.

Нагадаємо, господар найвідомішого пса України розповів, як Патрон отримав серйозну роботу і став піротехніком, як пес став послом доброї волі ЮНІСЕФ та чому його називають термітом.

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