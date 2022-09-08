Пес Патрон ексклюзивно у Сніданку з 1+1: як став піротехніком та чому господар називає його термітом

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - господар розповів про роботу пухнастого героя, його дресуру та особливості характеру / Прес-служба

Улюблена програма українських телеглядачів Сніданок з 1+1 в ефірі телеканалу ТЕТ у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00 продовжує розповідати українцям про оперативні новини в країні та долучати спеціалістів різних галузей.

Вперше до студії Сніданку з 1+1 завітав найпопулярніший пес-піротехник України Патрон разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим – начальником частини піротехнічних робіт ГУ ДСНС України у Чернігівській області. Наразі графік Патрона неймовірно насичений, проте це не через медійну впізнаваність, а великий обсяг робіт у розмінуванні.

"Великий обсяг робіт по розмінуванню маємо в Чернігівській області. З ранку до вечора і майже без вихідних працюємо, були активні бойові дії на території області, багато залишено різних "подарунків", - зазначив Ільєв.

Нещодавно пес Патрон отримав звання "Посла Доброї Волі" від ЮНІСЕФ. Господар зазначив, що цей статус по факту вигаданий і не несе за собою ніяких обов’язків, проте завдяки Патрону та різним лекціям для дітей в ігровій формі, до яких часто долучають пса, вдається малечі донести важливу інформацію про власну безпеку.

Ведучі Неля Шовкопляс та Єгор Гордєєв пригадали, як Володимир Зеленський познайомив міністра Канади Джастіна Трюдо з Патроном під час нагородження саперів. Тоді пес-піротехнік несподівано для усіх почав гавкати на Трюдо. Ільєв пояснив поведінку Патрона так: "Коли є нова людина і вона протягує руку - він мене захищає, адже я тримаю його на повідцю".

Щодо здібностей Патрона, які так стали в нагоді під час повномасштабного вторгнення, власник розповів, що таланти пса розвивали поступово, раніше пес-піротехнік був долучений до розмінування об’єктів часів минулих війн. На роботу хазяїн Михайло почав брати пса вже з трьох місяців, а коли йому виповнилось пів року – Патрона долучили до кінологічних занять та навчання.

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - господар розповів про роботу пухнастого героя, його дресуру та особливості характеру / Прес-служба

"Коли ми приходили займатись до кінологів, то були найменшими. Там навчались вівчарки, бельгійки, кінолог навіть з нас сміявся, говорячи, що не займається такими маленькими породами. Але ми спробували і вийшло", - поділився власник пса.

Окрім роботи сапера, Патрон веде і активну діяльність у соцмережах. Хто ж насправді є адміністратором сторінок пса – власник Михайло відповів неоднозначно, офіційно не підтвердивши, що це він. Говорить, що насправді пес-піротехнік має власного перекладача, який розуміє усе, що він передає та перетворює це на тексти.

Щодо того, як Патрон з’явився у родині, Михайло розповів, що вони дуже довго обирали породу собаки. Зважали на критерії того, що це має бути маленький пес для життя в квартирі, щоб з ним можна було подорожувати, а також за можливості брати на роботу.

Пес Патрон на Сніданку з 1+1 - господар розповів про роботу пухнастого героя, його дресуру та особливості характеру / Прес-служба

Ім’я для джека-рассела обрав син, який знає напрямок роботи батька та розбирається в калібрах боєприпасів. Серед імен були навіть варіанти "Снаряд" та "Пуля". Проте родина зупинилась на назві Патрон.

За словами власника Михайла, насправді джек-рассел – нелегка собака, оскільки має важкий характер та потребує постійного руху. Це та порода, якою потрібно весь час займатись. Господар Патрона зізнається, що просто так залишити його вдома – неможливо.

"Чому я говорю на нього маленький терміт? Бо він може наробити багато шкоди. Це все одно норкові, мисливські собаки. Кросівки, кімнатні капці, шпалери, лінолеум – ми це все пройшли", - наголосив власник Патрона.

Також Ільєв підкреслив, що перед тим, як обрати собі цю породу, потрібно її дуже добре вивчити. Наразі через популярність Патрона багато українців зацікавились саме джеком-расселом. На питання, чи планується потомство у найпопулярнішого пса країни, власник відповів, що наразі піротехніку не до цього, адже він має багато роботи. І додав: "Ми не хочемо, щоб на бренді Патрона була якась спекуляція. Щоб люди заробляли великі кошти, заявляючи, що це син Патрона".

Щодня на глядачів Сніданку з 1+1 очікують оперативні новини, поради від профільних спеціалістів, включення зірок та українців, які роблять усе задля перемоги України. Не пропустіть щодня проєкт з 07:00 до 10:00, а у вихідні – з 8:00 до 10:00 на телеканалі ТЕТ, а також на YouTube. Також переглянути проєкт можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.