"Ридаю взахльоб": у родині Лесі Нікітюк сталося горе

Леся Нікітюк одягла траур і поділилася кадрами, від яких крається серце.

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Леся Нікітюк повідомила про смерть бабусі Марії / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк ніколи не приховувала, що дуже дорожить своєю сім'єю та сімейними традиціями. Однією з хранительок цих традицій була її бабуся Марія. Сьогодні зірка розповіла, що її рідної людини не стало.

У своєму блозі в Instagram Нікітюк показала дорогу до села, де жила бабуся, а вона сама провела безліч незабутніх миттєвостей - від купання в озері і відвідування місцевої дискотеки, до сімейних свят і найсмачніших пасок від бабусі Марії.

Її відхід Леся сприйняла дуже болісно. На відео ведуча намагалася не плакати, але очі ховала за сонцезахисними окулярами, а голос її зрадницьки тремтів.

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"Доїжджаю до хати, їду через села, плачу, згадую... Це вже не лишилося в мене ні бабусь, ні дідусів. Але таке життя. Як кажуть старі люди, дай Бог ще нам прожити до 90 і померти своєю смертю. В наш час це велика рідкість. Бабуся пережила Голодомор, пережила війну, і це все ще потріпало нерви... Тому в кого дідусі-бабусі живі - дай їм Бог здоров'я. Не забувайте про них, дзвоніть, привозьте їм булочки з маком... Моя дуже любила", - поділилася емоціями Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк повідомила про смерть бабусі Марії / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

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