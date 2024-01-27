Румунія відмовилася від участі в Євробаченні - 2024: що сталося

Національний мовник повідомив про проблеми з фінансуванням.

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Румунія цього року пропустить Євробачення / Колаж Главред, фото Pixabay

Румунія цього року не планує брати участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Як повідомив національний мовник Societatea Română de Televiziune (SRTv), у країни немає фінансової можливості надіслати представника до Швеції.

"Рада директорів затвердила бюджет SRTv на 2024 рік, який не містить достатніх коштів, щоб гарантувати участь Румунії відповідно до дедалі вищих стандартів міжнародної конкуренції", - повідомляє мовник.

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Також у Румунії заявили, що цього року, крім уже наявних проєктів, TVR виділяє значні ресурси на інші пріоритетні виробництва та проєкти.

Серед них: трансляція літніх Олімпійських ігор у Парижі, продовження процесу реінжинірингу - автоматизації мовлення каналу SRTv, інвестиції в систему виробництва новин, продовження інвестицій у нову штаб-квартиру TVR Craiova та інші проєкти модернізації.

Зазначимо, 3 лютого 2024 року відбудеться Національний відбір, на якому визначиться український артист, гідний представляти нашу країну на Євробаченні-2024. Конкурсанта визначатимуть телеглядачі та тріо журі, що складається з авторитетних українських артистів.

Раніше також стало відомо, хто судитиме Національний відбір конкурсу в Україні та визначить переможця, який представлятиме Україну у Швеції.

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