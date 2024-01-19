"Євробачення-2024": фіналіста Нацвідбору Yaktak підозрюють у плагіаті

Ваня Рассел у своєму блозі проаналізував пісню "LaLaLa".

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Національний відбір на Євробачення 2024 потихеньку обростає скандалами / Колаж Главред, скріншот YouTube

Блогер, музичний критик і член журі музичних премій Ваня Рассел у своєму блозі проаналізував пісню "LaLaLa", з якою співак Yaktak збирається виступати в Нацвідборі на "Євробачення-2024".

За словами Рассела, під час прослуховування треку Yaktak він випадково включив додаток Shazam, яке розпізнає мелодію і видає ім'я артиста і назву треку. І в результаті блогер отримав посилання на пісню артистки Many і її пісню "Varto", випущену ще в жовтні 2022 року.

Після порівняння їх пісень виявилося, що конкурсний трек співака має однакові фрагменти.

"Yaktak використовує ті ж семпли (аудіофрагменти - авт.), що і в пісні Many "Varto". Yaktak повністю співає вокальну мелодію на хорі, яка є в інструменталі співачки "Many". Пісня була. Станом на зараз цієї пісні вже немає в Інтернеті", - говорить критик.

Раніше стали відомі імена 11 фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024. Примітно, що за право представляти Україну на конкурсі в Швеції боротимуться як новачки, так і вже досвідчені артисти.

Також український репер Олег Псюк прокоментував чутки про свій відхід з групи Kalush Orchestra, разом з якою здобув перемогу на Євробаченні у 2022 році.

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