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Російський співак поїхав "спокутувати провину" за вечірку Івлєєвої на Донбас

Олена Кюпелі
16 січня 2024, 21:53
Діма Білан поїхав спілкуватися з окупантами і навіть обіцяв допомогти з протезуванням.
Діма Білан замолює гріхи за скандальну вечірку
Діма Білан замолює гріхи за скандальну вечірку / Колаж Главред, фото Стархіт

Співак і артист Діма Білан, який як і багато інших "хороших росіян" мовчить про війну в Україні і про напад Росії, вирішив вислужиться перед російською владою і загладити свою провину після скандальної вечірки блогерки Івлєєвої.

Співак вирішив поїхати на окуповані території Донбасу з метою привезти гуманітарну допомогу та поспілкуватися з окупантами.

Пропагандистські ЗМІ масово стали публікувати кадри з візиту російського патріота в госпіталі, де він цілих три години спілкувався з окупантами.

відео дня

Білан навіть пообіцяв допомогти тим загарбникам, хто позбувся кінцівок, нападаючи на українські землі.

Такі дії артиста говорять лише про те, що санкції після скандальної вечірки дійсно серйозно вплинули на добробут російських зірок. Крім того, ходили чутки, що влада таким чином, вирішила обзавестися "ручними" артистами, щоб використовувати їх у своїх цілях. Зокрема, відправляти з концертами на окуповані українські території та особисті шабаші в Кремлі.

Нагадаємо, раніше в терористичній Росії повідомили про госпіталізацію артиста Діми Білана.

Раніше також російський співак Діма Білан оскандалився, вийшовши п'яним на сцену під час виступу на весіллі в Казахстані. Пізніше артист прокоментував резонансний інцидент. Кадри і коментар співака викликали ажіотаж в мережі, а його поведінку оцінив психіатр-нарколог, закликавши його звернутися до медиків.

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Діма Білан новини шоу бізнесу
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