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Російський чоловік Надії Мейхер замовчує війну в Україні і працює в країні-агресорі

23 червня 2022, 22:16

Як це поєднується з активною проукраїнською позицією співачки поки не відомо.

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Чоловік Надії Мейхер мовчить про війну і працює в РФ / Колаж

Російський бізнесмен, генеральний директор Мелон Фешн Груп Михайло Уржумцев є чоловіком української співачки, акторки і дизайнерки Надії Мейхер.

Всупереч абсолютно чіткій громадянській позиції своєї дружини (Надія Мейхер підтримує ЗСУ з 2014 року; з початком повномасштабної війни в Україні займається волонтерством) Уржумцев, чий бізнес знаходиться в РФ, про війну воліє мовчати.

Він продовжує працювати в Санкт-Петербурзі і наYouTube-каналі "Зроблено-заповзятливий подкаст" висловив свою впевненість у тому, що модна індустрія в країні-агресорі вже до осені стабілізується, незважаючи на санкції, введені проти Росії.

"Ми 23 лютого багато чого думали, і в компанії, в тому числі, а потім зрозуміли, що краще навіть не думати про майбутнє. Якщо ситуація буде розвиватися так, як вона розвивається на сьогоднішній день, і нічого не буде відбуватися в ту чи іншу сторону, я думаю, що до осені все буде нормально. Магазини будуть заповнені тим товаром, яким вони повинні бути заповнені", - каже він.

Надія Мейхер одружена з Михайлом Уржумцевим з 2014 року. Від відносин з бізнесменом у артистки двоє дочок - Анна (2012 р.н.) і Марія (2015 р. н.).

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Раніше Європейський мовний союз оголосив остаточне рішення з приводу місця проведення конкурсу Євробачення-2023 - і це не Україна, незважаючи на перемогу Kalush Orchestra.

Також стало відомо, що у Росії Уральським школярам заборонили грати пісні Земфіри і Мумій Троля - через слова "граната", "вбивають" і "стріляють".

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