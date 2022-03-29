Була Москва, тепер - Україна: Scorpions замінили слова про столицю РФ у пісні Winds of Change

Scorpions замінили слова про Москву в пісні Winds of Change на освідчення в коханні до України / Колаж

27 вересня 2022 року легендарна німецька рок-група Scorpions дала концерт в Лас-Вегасі.

На підтримку України, Клаус Майне, лідер гурту, змінив текст культової пісні Winds of Change (Вітри змін). У початковому варіанті там є рядок про Москву, яку співак замінив фразою про Україну.

Так, зі сцени, замість "йдучи по берегу Москви-ріки в парк Горького" з вуст Майне прозвучало"А тепер послухай моє серце - там написано: "Україна".

Перед початком пісні рок-легенди виголосили слова підтримки на адресу України, охопленої війною. Під час виконання Вітру змін на екрані показували спершу стіну, яку пробиває зграя птахів, а потім - пацифік, знак миру, пофарбований у синьо-жовті кольори українського прапора.

Слухачі концерту гаряче підтримали своїх кумирів у їх прагненні проявити солідарність до українського народу.

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Раніше телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, в новій пісні жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

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