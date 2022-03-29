УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Була Москва, тепер - Україна: Scorpions замінили слова про столицю РФ у пісні Winds of Change

29 березня 2022, 00:41

Пісня, яка раніше була присвячена закінченню холодної війни, тепер набула нового сенсу.

false
Scorpions замінили слова про Москву в пісні Winds of Change на освідчення в коханні до України / Колаж

27 вересня 2022 року легендарна німецька рок-група Scorpions дала концерт в Лас-Вегасі.

На підтримку України, Клаус Майне, лідер гурту, змінив текст культової пісні Winds of Change (Вітри змін). У початковому варіанті там є рядок про Москву, яку співак замінив фразою про Україну.

Так, зі сцени, замість "йдучи по берегу Москви-ріки в парк Горького" з вуст Майне прозвучало"А тепер послухай моє серце - там написано: "Україна".

Перед початком пісні рок-легенди виголосили слова підтримки на адресу України, охопленої війною. Під час виконання Вітру змін на екрані показували спершу стіну, яку пробиває зграя птахів, а потім - пацифік, знак миру, пофарбований у синьо-жовті кольори українського прапора.

Слухачі концерту гаряче підтримали своїх кумирів у їх прагненні проявити солідарність до українського народу.

читайте такожВедучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБ

Раніше телеведучий Коля Серга, який вступив до лав територіальної оборони Одеси, в новій пісні жорстко висміяв російську армію, а також Баскова, згадавши чутки про його нетрадиційну орієнтацію.

Інші новини:

viber
війна в Україні шоу-бізнес Scorpions вторгнення Росії військове вторгнення російське вторгнення новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському патріоту" Безрукову"Твоїх одноплемінників, Сергію, всі тут тримають за лохів": Потап відповів "російському патріоту" Безрукову Людмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушивЛюдмила Путіна: де ховається єдина офіційна дружина диктатора і яку обіцянку він порушив Львів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато пораненихЛьвів у вогні: окупанти запустили ракети по місту, багато поранених Окупанти часом переходять воювати на бік України - розвідкаОкупанти часом переходять воювати на бік України - розвідка "Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС"Тепер їх буде видно без тепловізора": окупанти вирили окопи в найзараженішій зоні ЧАЕС

Останні новини

01:02

Гороскоп для Києва: астролог назвала точну дату затишшя в столиці

00:51

Прикмети на 29 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:48

"Путін головного мозку": у Києво - Печерській Лаврі скаржаться на перешкоди у відході від МПВідео

00:41

Була Москва, тепер - Україна: Scorpions замінили слова про столицю РФ у пісні Winds of ChangeВідео

00:40

Гороскоп для України на квітень: астролог розповіла про завершення війни і домовленості з ПутінимВідео

Реклама
00:37

"Це безжальна війна": Зеленський розповів про звірства російських окупантів в УкраїніВідео

00:30

Ядерна зима: що буде зі світом, якщо Путін натисне свою кнопку, і де можна сховатисяВідео

00:16

Окупантів відтісняють від Києва: Зеленський розповів про атаку ЗСУВідео

00:05

Гороскоп для Маріуполя: з чим ще доведеться зіткнутися місту через війну

28 березня, понеділок
23:45

"На Меркель лежить велика частина провини": Politico назвало "корисних ідіотів" Путіна в Німеччині

23:38

Розкішна садиба в центрі міста: як живе улюблена дочка ПутінаВідео

23:37

"У Путіна агонія": експерти проаналізували "місячне обличчя" глави РФ і назвали його діагноз

23:03

Путін і Шойгу ховаються в ядерних бункерах на Уралі: з'явилися подробиціВідео

23:00

Російський військовий - ключова фігура в анексії Криму визнав провал путінської армії

22:52

Андрій Хливнюк, лідер Бумбоксу, показав, як виглядає після осколкового поранення в обличчя

22:19

Корбан пояснив спокійну ситуацію в ДніпріВідео

22:16

Абрамович передав Путіну записку від Зеленського: диктатор пообіцяв "знищити" всіхВідео

21:57

Ведучій Наталії Мосейчук та її батькам телефонують з моторошними погрозами з ФСБВідео

21:43

Окупанти підняли радіоактивний пил на ЧАЕС: співробітники станції назвали це самогубством

21:28

Переможець Оскара-2022 Вілл Сміт вдарив ведучого по обличчю в прямому ефірі за публічну образуВідео

Реклама
21:22

У Сумській області окупанти по-звірячому катували чоловіка, він померВідео

21:16

В України є свої агенти в Кремлі - глава ГУР

20:50

Від снігу до +22: якою буде погода у квітні в Україні та на Великдень 2022Відео

20:31

"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

20:23

Оскар-2022: названо переможців 94-ої церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтвФото

20:10

Прикмети на 30 березня: що не можна робити в день Теплого Олексія і як не потрапити в бідуВідео

19:58

У Кремля плани на 30 і 60 діб по війні в Україні - українська розвідка

19:47

У членів української делегації після переговорів з РФ з'явилися ознаки хімічного отруєння - WSJВідео

19:22

Переговори України і РФ: у Ердогана повідомили важливі подробиціВідео

19:17

Збожевоління війною: чому Росію чекають довгі роки злиднів і приниженьПогляд

19:16

Що робити при отруєнні: лікар розповів алгоритм дій та назвав основні симптоми

19:06

Кулінарний шедевр за 20 хвилин: готуємо смачний печінковий хлібВідео

18:33

Міноборони РФ наказало знімати фейки "знущань над полоненими" в Україні

18:23

"Ми вас рятуємо від вашої хунти": Камалія розповіла, чого наслухалася від Кіркорова, Лорак і своєї тіткиВідео

18:19

Під Сумами окупант спеціально переїхав батьків з сином

18:05

Війна в Україні: астролог склала гороскоп для Києва

17:53

Понад 5000 тисяч убитих і сотні покалічених дітей: окупанти повністю знищили МаріупольВідео

17:45

Взяти Одесу без Миколаєва не можна, а за Херсоном у окупантів хитке становище - генерал-майор СБУ

17:32

ЗМІ розповіли про передачу Вірменією РФ 4 винищувачі для боротьби проти України

17:02

Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФВідео

Реклама
17:01

ЗСУ звільнили Ірпінь: окупанти пішли за російським кораблемВідео

16:45

Якщо Путін не здобуде перемоги в Україні, його здадуть свої ж рабиПогляд

16:41

Російський полонений: "командир наказав готувати мішки для трупів - для нас же"Відео

16:40

Велика сімка відмовилася платити РФ за газ в рублях - у Путіна погрожують перекрити паливо до Європи

16:33

"Всім страшно стало - напилися": бурят-окупант п'яний потрапив у полон до ЗСУ

15:45

Знаменитий кіт Степан з Харкова зібрав гроші для допомоги тваринам в Україні

15:17

Путіна захищають чорні маги: українські мольфари оголосили війну російському диктатору

15:02

"Люблю мікрофон і ззаду без мастила": Коля Серга висміяв "любителя Путіна" Баскова

14:46

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на квітень, які принесуть небувалий успіхВідео

14:38

У РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти Москви

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти